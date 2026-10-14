A disputa do lado direito da zaga do Vasco se acirrou nas últimas semanas. Antes da pausa para a Copa do Mundo, encontrar um parceiro para Robert Renan era uma das dificuldades e se tornou prioridade do Cruz-Maltino no mercado da bola. No entanto, as boas atuações de Carlos Cuesta fizeram o clube direcionar seus esforços para outras posições, principalmente para o setor ofensivo.

Em setembro, porém, uma lesão no quadril afastou Cuesta dos gramados e abriu espaço para Saldivia buscar seu espaço na equipe titular. Bastante contestado pela torcida vascaína em momentos anteriores, o defensor aproveitou a oportunidade e vem apresentando evolução a cada partida, dando a volta por cima em São Januário.

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Carlos Cuesta comemora gol marcado em Olimpia x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O retorno do jogador uruguaio à equipe titular aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o zagueiro teve participação importante ao dar a assistência para o gol de Bruno Duarte e recebeu aplausos dos torcedores presentes em São Januário durante o segundo tempo.

O reconhecimento veio após um período de pressão e críticas. Em um dos momentos mais difíceis de sua passagem pelo clube, o jogador demonstrou confiança na possibilidade de superar a fase negativa e reforçou o desejo de permanecer no Vasco.

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- Vou dar a volta por cima. Não vou embora assim. Quero ficar aqui e trabalhar muito para isso. Não posso sair dessa forma. Sempre lutei, sempre consegui superar os momentos difíceis. Nunca aconteceu isso comigo em nenhum clube. Tenho que aceitar esse momento e trabalhar mais. Vou ouvir as críticas, vou aguentar isso. Não tem problema. Eu também já fui torcedor e entendo a reação deles - declarou.

Maximiliano Lovera e Alan Saldivia disputam bola em Santa Fe x Vasco pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Arboleda/AFP)

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Desde então, Saldivia vem se firmando como uma peça importante e sólida no sistema defensivo comandado por Pedro Emanuel. O bom momento do uruguaio aumenta a concorrência pela posição e oferece mais uma alternativa ao treinador para a reta final da temporada.

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Além de Saldivia e Cuesta, o Vasco também conta com Gabriel Pereira, contratado por empréstimo na reta final da janela de transferências. O defensor fez sua estreia na última terça-feira (13), na vitória contra o Boca Juniors, e aproveitou a oportunidade para mostrar disposição em ajudar a equipe.

Gabriel Pereira após a partida entre Boca Juniors e Vasco (Foto: Reprodução)

Após a partida, o jogador destacou o trabalho realizado nos treinamentos para acelerar sua adaptação e ressaltou a importância do resultado conquistado pelo Cruz-Maltino.

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- Tenho trabalhado bastante no dia a dia para que eu pudesse estar o mais rápido possível no campo. Acredito que hoje foi uma oportunidade boa para mim, pude abraçá-la. Acho que a pressão em si não contou muito. Acredito que o mais importante ali era poder ajudar a equipe a continuar com a baliza zero, poder ganhar o jogo como a gente vinha ganhando, e acredito que isso foi muito importante. Conseguimos sair daqui com a vitória e agora vamos jogar em casa - afirmou.

A chegada de Gabriel Pereira ampliou as possibilidades de Pedro Emanuel, que já deixou claro que a titularidade será definida pelo desempenho dos jogadores. Após a recente vitória sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o treinador comentou a situação de Cuesta e ressaltou o aumento da concorrência no setor.

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- Há um mês, o Cuesta era o titular indiscutível. Nesse momento, para reconquistar o lugar dele, vai ter que lutar. Porque agora também temos o Gabriel. O melhor vai jogar - afirmou Pedro Emanuel.

Pedro Emanuel durante Boca Juniors x Vasco (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

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Das três opções, apenas uma pertence ao Vasco

Apesar das três opções disponíveis para o lado direito da defesa, o Vasco precisa considerar não apenas o desempenho dentro de campo, mas também os custos envolvidos na permanência dos jogadores. Atualmente, Saldivia é o único dos três que já tem sua situação contratual vinculada ao clube por meio de um empréstimo em andamento.

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O vínculo de Saldivia vai até dezembro de 2026. No início do ano, o Vasco desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros para estender o empréstimo junto ao Galatasaray. Caso queira contar com o defensor em definitivo a partir de 2027, o clube terá de exercer a opção de compra fixada em 5,75 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 36,6 milhões.

Já a contratação de Gabriel Pereira envolveu uma taxa de empréstimo de cerca de 1,5 milhão de euros, aproximadamente R$ 9 milhões. O acordo prevê a obrigação de compra caso o jogador atinja a meta de atuar como titular em 60% das partidas durante o período estipulado. O valor da aquisição está fixado em torno de 6 milhões de euros, podendo chegar a 8,5 milhões de euros com bônus e metas.

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Depois de um período de incertezas e dificuldades no setor, o Vasco chega à reta final da temporada com uma disputa equilibrada para decidir quem será o parceiro de Robert Renan. Resta saber quem conseguirá transformar as oportunidades em regularidade e convencer Pedro Emanuel. Neste momento, Saldivia é o titular e, caso mantenha o bom nível de atuação, não deve perder o lugar tão cedo.

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