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Vasco x Boca Juniors: onde será o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana?

Entenda trocas de decisão sobre mando de campo da decisão

PorFernanda GondimMarcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 09:56
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Torcida do Vasco na Bombonera durante Boca Juniors 0 x 1 Vasco
Torcida do Vasco na Bombonera durante Boca Juniors 0 x 1 Vasco

O consórcio Fla-Flu já deixou claro que não vai facilitar as "negociações" com o Vasco pelo uso do Maracanã para o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Nesta terça-feira (13), pouco antes da bola rolar na Bombonera, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, reforçou a recusa do rubro-negro em ceder o estádio para a realização do jogo do rival.

— Essa questão do Vasco, isso eu deixo para as pessoas da diretoria, com o presidente. É óbvio que preocupa o gramado e preocupa também um pouco preparar uma casa, pagar pela casa e ir outra pessoa usar a casa para fazer uma festa — José Boto, na concentração do Flamengo em Buenos Aires para enfrentar o Estudiantes na semifinal da Libertadores.

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Até o momento da publicação desta matéria, está válida a decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Órgão Especial do TJ-RJ, que obriga a Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o Maracanã para a partida. Ou seja, o jogo permanece no Maracanã até segunda ordem.

A nova determinação do TJ-RJ foi a terceira em relação à realização do confronto no Maracanã em menos de quatro dias. Uma disputa por liminares no tribunal tem acontecido diariamente desde a semana passada, colocando de um lado o interesse do Vasco em sediar a partida, e do outro, o consórcio formado por Flamengo e Fluminense se opondo.

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No sábado (10), o clube iniciou a venda de ingressos e mais de 60 mil foram comercializados para a partida no Rio. Entretanto, a dupla de administradores do estádio, que reúne Flamengo e Fluminense, segue com seus esforços na justiça para tentar impedir a realização da partida no local.

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É importante lembrar que o Vasco não pode jogar a semifinal da Sul-Americana em São Januário porque o estádio não atende à capacidade mínima de 30 mil torcedores exigida pela Conmebol.

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Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ingressou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir a realização da partida entre Vasco e Boca Juniors no estádio. A iniciativa ocorre após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) voltar a determinar que o confronto seja disputado no local.

Já pouco paciente com indefinição do local da semifinal, a Conmebol notificou o Vasco e a CBF nesta terça-feira (13) dando um ultimato: caso haja nova decisão judicial tirando a partida do Maracanã, a entidade sul-americana fará o jogo no Paraguai.

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➡️ Briga pelo Maracanã é mais uma prova de que perdeu a essência

A Conmebol havia dado prazo até o meio-dia desta terça-feira para que o Vasco indicasse o local do jogo. O clube se apoiou na determinação do Órgão Especial do TJ-RJ para sustentar a realização no Maracanã. Mas há a promessa de que o consórcio que administre o estádio tente derrubar mais uma vez a decisão da Justiça do Rio. E, caso isso ocorra, a confederação sul-americana já notificou CBF e Vasco de que a partida será transferida para o Paraguai.

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