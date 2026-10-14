Pedrinho oficializou, nesta quarta-feira (14), a chapa para concorrer à reeleição à presidência do Vasco nas eleições que definirão o comando do clube no triênio 2027-2029. O pleito está previsto para novembro deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

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Além do atual presidente, a composição conta com nomes ligados à chapa Sempre Vasco, grupo político do clube. Christiano Campos, que ocupa uma das cadeiras do conselho da SAF, será candidato a primeiro vice-presidente geral. Marcelo Macedo, conhecido como Tangerina, concorrerá à presidência da Assembleia Geral. Outro nome confirmado é o de Nelson Sendas, que disputará o cargo de segundo vice-presidente geral e retornará à Sempre Vasco no próximo mandato.

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Presidente Pedrinho chegando ao leilão da SAF acompanhando de Christiano Campos e Alan Belaciano, atual presidente da Assembleia Geral (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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A decisão de disputar um novo mandato veio após conversas com José Roberto Lamacchia, Marcos Lamacchia e Mário Junqueira, que incentivaram o dirigente a seguir no cargo. No fim do ano passado, Pedrinho havia sinalizado a pessoas próximas que estava inclinado a não concorrer novamente, mas acabou convencido no início deste ano.

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Ex-jogador do clube, Pedrinho assumiu a presidência do Vasco em janeiro de 2024, inicialmente à frente do clube associativo. Em maio do mesmo ano, diante das instabilidades jurídicas envolvendo a 777 Partners, então controladora da SAF cruz-maltina, o dirigente também passou a comandar a pasta do futebol.

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