Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca Juniors
Atacante do Tottenham celebra resultado do clube do coração na Sul-Americana
A vitória do Vasco da Gama por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana na noite de terça-feira, ganhou celebração especial na Inglaterra. Vascaíno declarado, o atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, usou as redes sociais para comemorar a vitória conquistada pelo time do coração em La Bombonera.
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Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, o jogador aparece dançando com um cartaz de papelão no pescoço contendo a palavra "fé". O gesto reproduz a marca registrada de Caíque, torcedor símbolo do clube carioca conhecido por exibir mensagens motivacionais em placas semelhantes durante as partidas do Cruzmaltino.
A comemoração ocorre pouco tempo após o atacante ter seu nome fortemente ligado a São Januário. Na última janela de transferências, a diretoria do Vasco abriu tratativas para contratar o atleta por empréstimo até o fim de 2026. A família e o próprio jogador demonstraram entusiasmo com a oportunidade de atuar no Brasil durante esse período, mas as conversas não avançaram devido à exigência do clube em firmar um vínculo de longa duração, enquanto o estafe do atleta priorizava a permanência no futebol europeu após o encerramento da temporada.
Dentro de campo, o resultado positivo na Argentina garantiu vantagem considerável para o confronto de volta no Estádio do Maracanã, marcado para a próxima terça-feira. Uma igualdade no placar será suficiente para confirmar a classificação da equipe carioca para a final da competição continental.
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