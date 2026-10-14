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Atacante do Boca Juniors se lesiona contra o Vasco e pode desfalcar na volta

Villa sofre torção no tornozelo e preocupa time argentino

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 12:40
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Sebastián Villa em ação em Boca Juniors x Vasco
Sebastián Villa em ação em Boca Juniors x Vasco (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Sebastián Villa incendiou o segundo tempo do duelo entre Boca Juniors e Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Porém, ao tentar uma finalização, o jogador pisou errado , sofreu a torção no tornozelo direito e aguarda exames para saber a gravidade da lesão. Após a partida, o técnico Rodolfo Arruabarrena comentou o caso.

— Quando ele teve que chutar com o pé esquerdo, fez um movimento ruim e o tornozelo está bastante inchado. Um pouco de gelo. Essa é a minha opinião, mas ainda preciso ver o laudo médico — disse o treinador.

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➡️ Vasco x Boca Juniors: onde será o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana?

Sem diagnóstico, o clube aguarda a avaliação da comissão médica para saber se o atacante terá condições de atuar na partida de volta, em que o Xeneize precisa reverter o placar para avançar à final da competição.

Villa entrou em campo no segundo tempo e, nos primeiros minutos, deu nova dinâmica ao ataque argentino com suas investidas pelo lado esquerdo. A dúvida sobre a participação de Villa na partida de volta agrava o cenário para Arruabarrena. O Boca precisa vencer o Vasco para avançar à final da Sul-Americana e, para isso, o técnico necessita de opções ofensivas capazes de mudar o jogo.

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Sebastián Villa em ação em Boca Juniors x Vasco
Sebastián Villa em ação em Boca Juniors x Vasco (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
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