Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'
Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2, nesta segunda-feira (12)
Wallace Yan foi um dos destaques da vitória do Red Bull Bragantino diante do Cruzeiro por 4 a 2, nesta segunda-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante participou diretamente de jogadas perigosas da equipe paulista e recebeu elogios nas redes sociais.
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Cria do Flamengo, o jovem chamou a atenção pela participação ofensiva. Aos 12 minutos do primeiro tempo, cobrou o escanteio que terminou no gol de cabeça de Lucas Barbosa, responsável por abrir o placar. Pouco depois, aos 20, outra cobrança de canto do atacante provocou o gol contra de Kaio Jorge, ampliando a vantagem da equipe paulista.
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A repercussão dividiu espaço entre provocações, elogios e brincadeiras, com o atacante no centro das atenções durante a partida. As cobranças de escanteio que originaram os gols reforçaram a importância de Wallace Yan nas jogadas de bola parada do Bragantino.
Veja a repercussão:
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Flamengo e RB Bragantino já vinham negociando desde o início do ano
Em janeiro deste ano, Flamengo e RB Bragantino firmaram um acordo pela transferência de Wallace Yan, em transação na casa dos 10 milhões de euros. Entretanto, os clubes não chegaram a um denominador comum pela forma de pagamento, e a negociação foi encerrada. Na época, o jogador chegou a se despedir do Rubro-Negro.
Números de Wallace Yan pelo Flamengo
Em 53 jogos pelo time principal do Flamengo, Wallace Yan marcou nove gols e fez parte de nove conquistas pelo clube.
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