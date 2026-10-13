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Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'

Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2, nesta segunda-feira (12)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 06:10
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Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro
Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Wallace Yan foi um dos destaques da vitória do Red Bull Bragantino diante do Cruzeiro por 4 a 2, nesta segunda-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante participou diretamente de jogadas perigosas da equipe paulista e recebeu elogios nas redes sociais.

➡️ Veja gols em Bragantino x Cruzeiro: Lucas, Eric e Zé Lucas marcam

Cria do Flamengo, o jovem chamou a atenção pela participação ofensiva. Aos 12 minutos do primeiro tempo, cobrou o escanteio que terminou no gol de cabeça de Lucas Barbosa, responsável por abrir o placar. Pouco depois, aos 20, outra cobrança de canto do atacante provocou o gol contra de Kaio Jorge, ampliando a vantagem da equipe paulista.

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A repercussão dividiu espaço entre provocações, elogios e brincadeiras, com o atacante no centro das atenções durante a partida. As cobranças de escanteio que originaram os gols reforçaram a importância de Wallace Yan nas jogadas de bola parada do Bragantino.

Veja a repercussão:

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Flamengo e RB Bragantino já vinham negociando desde o início do ano

Em janeiro deste ano, Flamengo e RB Bragantino firmaram um acordo pela transferência de Wallace Yan, em transação na casa dos 10 milhões de euros. Entretanto, os clubes não chegaram a um denominador comum pela forma de pagamento, e a negociação foi encerrada. Na época, o jogador chegou a se despedir do Rubro-Negro.

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Números de Wallace Yan pelo Flamengo

Em 53 jogos pelo time principal do Flamengo, Wallace Yan marcou nove gols e fez parte de nove conquistas pelo clube.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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