Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (13)
Na Sul-Americana, o dia é marcado por semifinal, e na Europa, por Champions League; veja horários e onde assistir às partidas do dia
Com uma programação diversificada para os fãs de futebol, esta terça-feira (13) terá partidas da semifinal da Sul-Americana, Liga dos Campeões da UEFA, UEFA Youth League, Série B do Brasileirão e Série C1. Os destaques ficam para Boca Juniors x Vasco, Atlético de Madrid x Manchester United, Arsenal x Lille, Villarreal x Napoli e Galatasaray x Barcelona.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 13 de outubro de 2026):
UEFA Youth League
8h – Viking U19 x Bayern München U19
8h – Sabah U19 x Slavia Praha U19
8h – Lens U19 x Sporting CP U19
9h – RB Leipzig U19 x PSV U19
9h – Galatasaray U19 x Barcelona U19
9h – Arsenal U19 x Lille U19
10h – Internazionale U19 x Club Brugge U19
11h – Villarreal U19 x Napoli U19
11h – Atlético Madrid U19 x Manchester United U19
13h – Lincoln Red Imps U19 x Zrinjski Mostar U19
Serie C1
10h – Giugliano x Internazionale II
11h – Juventus II x Lumezzane
Liga dos Campeões da UEFA
13h45 – Sabah x Slavia Praga – HBO Max
13h45 – Lens x Sporting – TNT e HBO Max
16h – Villarreal x Napoli – HBO Max
16h – Viking x Bayern Munique – HBO Max
16h – Atlético de Madrid x Manchester United – HBO Max
16h – Internazionale x Club Brugge
16h – RB Leipzig x PSV Eindhoven
16h – Galatasaray x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
16h – Arsenal x Lille – TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
Série B
19h30 – Athletic Club MG x Londrina-PR – Disney+, ESPN e ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
21h30 – Boca Juniors x Vasco – SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+ (O Lance! acompanha a partida em tempo real)
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