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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (13)

Na Sul-Americana, o dia é marcado por semifinal, e na Europa, por Champions League; veja horários e onde assistir às partidas do dia

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
13/10/2026 08:10
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Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27 -(Foto: Lluis GENE / AFP)
Lamine Yamal atuando com a camisa do Barcelona na temporada 26/27 -(Foto: Lluis GENE / AFP)

Com uma programação diversificada para os fãs de futebol, esta terça-feira (13) terá partidas da semifinal da Sul-Americana, Liga dos Campeões da UEFA, UEFA Youth League, Série B do Brasileirão e Série C1. Os destaques ficam para Boca Juniors x Vasco, Atlético de Madrid x Manchester United, Arsenal x Lille, Villarreal x Napoli e Galatasaray x Barcelona.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 13 de outubro de 2026):

UEFA Youth League

8h – Viking U19 x Bayern München U19

8h – Sabah U19 x Slavia Praha U19

8h – Lens U19 x Sporting CP U19

9h – RB Leipzig U19 x PSV U19

9h – Galatasaray U19 x Barcelona U19

9h – Arsenal U19 x Lille U19

10h – Internazionale U19 x Club Brugge U19

11h – Villarreal U19 x Napoli U19

11h – Atlético Madrid U19 x Manchester United U19

13h – Lincoln Red Imps U19 x Zrinjski Mostar U19

Serie C1

10h – Giugliano x Internazionale II

11h – Juventus II x Lumezzane

Liga dos Campeões da UEFA

13h45 – Sabah x Slavia Praga – HBO Max

13h45 – Lens x Sporting – TNT e HBO Max

16h – Villarreal x Napoli – HBO Max

16h – Viking x Bayern Munique – HBO Max

16h – Atlético de Madrid x Manchester United – HBO Max

16h – Internazionale x Club Brugge

16h – RB Leipzig x PSV Eindhoven

16h – Galatasaray x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max

16h – Arsenal x Lille – TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max

Série B

19h30 – Athletic Club MG x Londrina-PR – Disney+, ESPN e ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

21h30 – Boca Juniors x Vasco – SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+ (O Lance! acompanha a partida em tempo real)

Lescano comemora seu gol no jogo do Vasco contra o Botafogo
Lescano comemora seu gol no jogo do Vasco contra o Botafogo - (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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