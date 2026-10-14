Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'

Confronto de volta está marcado para o dia 20 de outubro

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/10/2026 12:42
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)
Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

A grande novela da disputa judicial pela liberação do Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelas semifinais da Sul-Americana, virou tema de debate no programa News Esporte, do UOL. Julio Gomes, comentarista de futebol, criticou o posicionamento de Flamengo e Fluminense na situação.

O jornalista destacou que as redes sociais têm grande poder sobre a opinião pública, o que acaba impedindo a postura de dirigentes e diretores dos clubes de futebol quando necessária atualmente.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Novela Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Inicialmente, Julio Gomes ironizou os torcedores que disparam opiniões nas redes sociais por meio de brincadeiras e ironias com a imagem do clube. O jornalista apontou que percebeu uma "falta de opinião" pública:

- Eu acho engraçado como uma parte do torcedor de futebol hoje, a parte que se manifesta online, virou gado. Todo mundo espera para ver o que o clube vai falar para eles falarem. Quando o clube se manifesta, aí começam a aparecer os influenciadores nas redes sociais para falar dessas coisas. Eles fazem o trabalho de espalhar a informação de forma única. Parece que ninguém tem mais opinião sobre nada, esperando chegar os memes no privado. - disparou Julio.

continua após a publicidade

Posteriormente, o comentarista mencionou a situação entre o Vasco e seus rivais cariocas, em uma disputa judicial pela liberação, ou não, do Maracanã para a partida contra o Boca Juniors pela Sul-Americana:

- É um escárnio que o Vasco não possa jogar no Maracanã. Lá atrás, quando o Maracanã foi construído com dinheiro público, tinha dinheiro de torcedor do Vasco aí também, de toda a sociedade carioca. É óbvio que não é gramado, é óbvio que é picuinha de treinador de clubes, e isso é uma pequena historinha que explica bem por que o futebol brasileiro está onde está. É a incapacidade de negociar, exercer empatia e entender que às vezes o coletivo deveria se sobrepor ao interesse individual - completou o especialista em futebol.

continua após a publicidade
Vasco derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)
Vasco derrotou o Boca Juniors por 1 a 0 no jogo de ida, na Argentina (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Decisão final para o confronto da Sul-Americana

A controvérsia teve início diante da impossibilidade de o Vasco atuar em São Januário, cuja capacidade atual não alcança o limite mínimo de 30 mil espectadores exigido pela Conmebol para a fase semifinal. A solicitação formal feita pelo presidente vascaíno, Pedrinho, foi vetada inicialmente pela administração gerida por Flamengo e Fluminense, sob a alegação de preservação do gramado.

O impasse gerou uma intensa batalha nos tribunais. O Vasco obteve uma liminar liberando a praça esportiva e comercializou mais de 46 mil ingressos em poucas horas. No entanto, o consórcio derrubou a decisão no plantão judiciário, citando preocupações de segurança pública, já que o Maracanãzinho abrigaria no mesmo dia um clássico entre Flamengo e Botafogo pelo NBB.

continua após a publicidade

Diante da indefinição e do risco de estouro dos prazos regulamentares, a Conmebol chegou a sinalizar a transferência do confronto para o Paraguai. O cenário foi contornado após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) dar o veredito final favorável ao Vasco, garantindo a realização da partida contra o Boca Juniors no Estádio do Maracanã, no dia 20 de outubro de 2026.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Richarlison com camisa do Vasco na concentração da Seleção Olímpica do Brasil

Fora de Campo

Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca Juniors

Há 2 minutos
Partida entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino

Futebol Feminino

Libertadores Feminina será transmitida de graça da fase de grupos até a final; veja onde assitir

Há 1 hora
Seedorf chega para assumir a vaga de Fernando Diniz (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Fora de Campo

Jornalista dispara sobre Seedorf no Corinthians: 'Insanidade'

Há 1 hora
Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors

Fora de Campo

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

Há 2 horas
Comandante chegou em São Paulo nesta quarta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Há 3 horas
Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

IA crava resultado de Fluminense x Palmeiras pela Libertadores

Há 4 horas
Mais LANCE!
Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Deyverson em ação pela LDU na Libertadores (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'

Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Andrés Gómez de braços abertos com a camisa do Vasco

Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Cuiabano, do Vasco, salta na saída do goleiro Montero, do Boca

Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'

Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida

Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Acerto de Seedorf com o Corinthians enlouquece torcedores: 'Estou sentindo'

Olise com a mão na boca com a camisa do Bayern

Atitude de Olise, do Bayern, choca estrangeiros: 'Inaceitável'

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Como assistir Boca Juniors x Vasco no Paramount+?

Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

CazéTV sublicencia Europa League à CNN; acordo inclui outros torneios

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

IA crava placar de Boca Juniors x Vasco pela Sul-Americana

Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'