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IA crava placar de Boca Juniors x Vasco pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 07:00
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Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.
Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Boca Juniors e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+, e a inteligência artificial projetou o placar.

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Confira a projeção da partida:

Boca Juniors x Vasco:

A tendência é de uma partida típica de semifinal de Copa: muito brigada, truncada e com poucas chances claras de gol. Pelo peso da Bombonera e a necessidade de levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã, o Boca entra com ligeiro favoritismo para vencer por margem mínima (1 x 0) ou ceder um empate bem disputado (1 x 1).

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Como chegam Boca Juniors x Vasco?

O Vasco chega ao confronto sem perder há cinco jogos. Na rodada mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário. Antes disso, venceu o Botafogo por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que desfalcaram a equipe diante do Remo, voltam a ficar à disposição. Barros e Spinelli, por sua vez, ficam de fora devido a problemas físicos.

Do outro lado, o Boca Juniors vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita, nos isquiotibiais, e tem a expectativa de também desfalcar o time no confronto de volta.

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Além de Paredes, Alan Velasco, que apresenta um edema muscular, e Tomás Belmonte, que enfrenta problemas no menisco, também são dúvidas para o duelo e têm poucas chances de aparecer na lista de relacionados.

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