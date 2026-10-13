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Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'

Lance aconteceu na primeira etapa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 22:13
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Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida
Vasco visitou o Boca Juniors pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Durante a partida entre Boca Juniors e Vasco nesta terça-feira (13), pela semifinal da Sul-Americana, uma decisão da arbitragem agitou as redes sociais. Logo aos oito minutos de jogo, Andrés Gómez sofreu uma entrada de Milton Delgado e, apesar das reclamações dos jogadores do Cruz-Maltino, o árbitro Piero Maza aplicou apenas o cartão amarelo.

➡️Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar impedir Vasco x Boca no Maracanã

Veja alguns comentários:

Andrés Gómez recebendo falta em Boca Jrs x Vasco
Andrés Gómez recebeu entrada de Delgado em Boca x Vasco (Foto: Reprodução)

Vasco esgota ingressos para semifinal contra o Boca Juniors no Maracanã

A torcida do Vasco esgotou os ingressos para o confronto contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As entradas voltaram a ser comercializadas na manhã desta terça-feira (13), após o clube conseguir uma nova decisão favorável na Justiça para realizar a partida no estádio.

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➡️ Vasco x Boca: Conmebol se irrita com impasse e poderá levar jogo para o Paraguai

O Vasco não divulgou o número exato de bilhetes vendidos, mas a estimativa é de que a comercialização tenha ficado entre 60 mil e 65 mil ingressos. A procura aumentou após a confirmação de que o Maracanã poderá receber o duelo decisivo contra os argentinos.

Justiça libera partida no Maracanã

A decisão favorável ao Vasco foi proferida pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e publicada no início da manhã desta terça-feira. O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ainda pode recorrer da determinação.

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O resultado foi celebrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo presidente da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. Até o momento da publicação, o Vasco não havia se manifestado oficialmente sobre a decisão.

Venda de ingressos teve disputa judicial

A comercialização das entradas já havia começado na sexta-feira, após o Vasco receber uma decisão favorável na Justiça. Até sábado, mais de 45 mil ingressos tinham sido vendidos. Na sequência, porém, um recurso apresentado pelo Consórcio Fla-Flu foi aceito, suspendendo a determinação anterior e impedindo a realização do confronto no estádio.

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Com a nova decisão publicada nesta terça-feira, a venda foi retomada e os ingressos restantes se esgotaram rapidamente, garantindo a expectativa de grande público para a partida de volta da semifinal.

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