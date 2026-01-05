Vasco renova empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta

O Vasco da Gama acertou a renovação do empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta junto ao Galatasaray, da Turquia, estendendo o vínculo do jogador até o final da temporada de 2026. O contrato anterior se encerraria nesta segunda-feira (5), mas previa uma cláusula de extensão automática mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões) ao clube turco.

A renovação foi oficializada com a publicação do novo vínculo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta segunda-feira (5), garantindo a permanência do defensor colombiano no elenco cruzmaltino por mais uma temporada.

Além da ampliação do empréstimo, o acordo entre Vasco e Galatasaray mantém a opção de compra definitiva dos direitos econômicos do jogador por 5,75 milhões de euros (aproximadamente R$ 36,6 milhões). A diretoria vascaína já comunicou aos turcos a intenção de exercer essa opção e pretende utilizar os prazos previstos em contrato para efetuar o pagamento.

Contrato de Carlos Cuesta com o Vasco no BID (Foto: Reprodução/CBF)

Carlos Cuesta chegou a São Januário na janela de transferências do meio de 2025 e rapidamente se firmou como titular da equipe. Atuando principalmente ao lado de Robert Renan, também contratado no mesmo período, o zagueiro de 26 anos disputou 17 partidas com a camisa do Vasco e marcou um gol, na vitória contra o Ceará.

Internamente, o clube enxerga Cuesta como uma peça importante e confiável para a estrutura defensiva do time comandado por Fernando Diniz. A permanência do colombiano é vista como estratégica para a manutenção da solidez defensiva e para a continuidade do projeto esportivo visando as próximas temporadas.

