Árbitro que expulsou Andrés Gómez já gerou revolta no Flamengo

O árbitro chileno Piero Maza voltou ao centro das atenções no futebol sul-americano após protagonizar um momento de alta tensão na partida entre Boca Juniors e Vasco, pela semifinal da Sul-Americana. O juiz expulsou o atacante vascaíno Andrés Gómez após uma sequência de atritos no gramado de La Bombonera, reeditando controvérsias disciplinares que já haviam atingido clubes brasileiros na temporada anterior.

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Como foi a expulsão de Andrés Gómez em Boca Juniors x Vasco?

A confusão envolvendo o jogador do Cruzmaltino teve início quando o juiz assinalou uma infração para a equipe argentina no meio de campo. Gómez tentou bloquear a reposição rápida da bola por Arrascacíbar e recebeu o primeiro cartão amarelo. Alterado com a advertência, o colombiano partiu para cima do apitador e o empurrou duas vezes no peito, recebendo o segundo amarelo e o cartão vermelho de forma imediata.

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Andrés Gómez recebe o segundo amarelo de Piero Maza após empurrar o árbitro no duelo contra o Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Em 2025, o árbitro já havia expulsado jogador do Flamengo

O rigor disciplinar de Piero Maza não é novidade para os times do Brasil em competições organizadas pela Conmebol. No ano passado, durante o duelo entre Racing e Flamengo pelas semifinais da Copa Libertadores, o juiz chileno foi o responsável por expulsar o atacante rubro-negro Gonzalo Plata aos 10 minutos do segundo tempo.

Gonzalo Plata foi expulso por Piero Maza aos 10 minutos do segundo tempo da semifinal da Libertadores entre Racing e Flamengo na Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Na ocasião, Plata se envolveu em uma disputa sem bola fora do lance principal e atingiu o adversário argentino na região íntima enquanto ambos estavam no chão. Mesmo após uma checagem detalhada no monitor do VAR, que durou cerca de três minutos, Maza manteve a decisão de campo e aplicou o cartão vermelho, gerando forte reclamação por parte da delegação flamenguista.