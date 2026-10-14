Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

A conturbada disputa judicial que envolveu a cessão do Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelas semifinais da Sul-Americana, virou tema de duras críticas na imprensa esportiva. Durante participação nos canais SporTV, o jornalista André Loffredo reprovou a postura adotada pelo Consórcio Fla-Flu, gerido por Flamengo e Fluminense, ao tentar impedir o clube cruzmaltino de mandar a partida decisiva no estádio carioca.

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— Eu nunca vi uma discussão tão grande para que não aconteça um jogo em um estádio, que é público, vale sempre lembrar — declarou o comentarista, enfatizando a natureza da concessão pública do equipamento esportivo.

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A controvérsia teve início diante da impossibilidade de o Vasco atuar em São Januário, cuja capacidade atual não atinge o limite mínimo de 30 mil espectadores exigido pela Conmebol para a fase semifinal. A solicitação formal feita pelo presidente vascaíno, Pedrinho, foi vetada inicialmente pela administração gerida por Flamengo e Fluminense, sob a alegação de preservação do gramado.

O impasse gerou uma intensa batalha nos tribunais. O Vasco obteve uma primeira liminar liberando a praça esportiva e comercializou mais de 46 mil ingressos em poucas horas. No entanto, o consórcio derrubou a decisão no plantão judiciário, citando preocupações de segurança pública, uma vez que o Maracanãzinho já abrigaria no mesmo dia um clássico entre Flamengo e Botafogo pelo NBB.

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André Loffredo reforça que o Maracanã é um bem público e reprova veto da administração (Foto: Luis Robayo / AFP)

Diante da indefinição e do risco de estouro dos prazos regulamentares, a Conmebol chegou a sinalizar a transferência do confronto para o Paraguai. O cenário foi contornado após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) dar o veredito final favorável ao Vasco, garantindo a realização da partida contra o Boca Juniors no Estádio do Maracanã, no dia 20 de outubro de 2026.

Vitória por 1 a 0 em La Bombonera deixa o Vasco a um empate da final da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Vasco venceu o jogo de ida em La Bombonera

Dentro de campo, o time cruzmaltino deu um grande passo rumo à final ao vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na partida de ida em La Bombonera, com gol de cabeça marcado por Adson no primeiro tempo. Mesmo com a expulsão do atacante Andrés Gómez na etapa final, a equipe comandada suportou a pressão argentina e garantiu a vantagem para a decisão no Maracanã, onde jogará pelo empate no próximo dia 20 para avançar à grande decisão da Sul-Americana.