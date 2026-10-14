Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornalista do SporTV detona postura da dupla Fla-Flu contra o Vasco

André Loffredo critica tentativa de barrar o Vasco em praça esportiva pública

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 10:30
Supervisionado porGustavo Loio,
Favorite o Lance! no Google
Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors
Elenco do Vasco reunido antes da partida contra o Boca Juniors (Foto: Juan Mabromata / AFP)

A conturbada disputa judicial que envolveu a cessão do Maracanã para o confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelas semifinais da Sul-Americana, virou tema de duras críticas na imprensa esportiva. Durante participação nos canais SporTV, o jornalista André Loffredo reprovou a postura adotada pelo Consórcio Fla-Flu, gerido por Flamengo e Fluminense, ao tentar impedir o clube cruzmaltino de mandar a partida decisiva no estádio carioca.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Eu nunca vi uma discussão tão grande para que não aconteça um jogo em um estádio, que é público, vale sempre lembrar — declarou o comentarista, enfatizando a natureza da concessão pública do equipamento esportivo.

continua após a publicidade

A controvérsia teve início diante da impossibilidade de o Vasco atuar em São Januário, cuja capacidade atual não atinge o limite mínimo de 30 mil espectadores exigido pela Conmebol para a fase semifinal. A solicitação formal feita pelo presidente vascaíno, Pedrinho, foi vetada inicialmente pela administração gerida por Flamengo e Fluminense, sob a alegação de preservação do gramado.

O impasse gerou uma intensa batalha nos tribunais. O Vasco obteve uma primeira liminar liberando a praça esportiva e comercializou mais de 46 mil ingressos em poucas horas. No entanto, o consórcio derrubou a decisão no plantão judiciário, citando preocupações de segurança pública, uma vez que o Maracanãzinho já abrigaria no mesmo dia um clássico entre Flamengo e Botafogo pelo NBB.

continua após a publicidade
Torcida do Vasco na Bombonera durante Boca Juniors 0 x 1 Vasco
André Loffredo reforça que o Maracanã é um bem público e reprova veto da administração (Foto: Luis Robayo / AFP)

Diante da indefinição e do risco de estouro dos prazos regulamentares, a Conmebol chegou a sinalizar a transferência do confronto para o Paraguai. O cenário foi contornado após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) dar o veredito final favorável ao Vasco, garantindo a realização da partida contra o Boca Juniors no Estádio do Maracanã, no dia 20 de outubro de 2026.

Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca
Vitória por 1 a 0 em La Bombonera deixa o Vasco a um empate da final da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Vasco venceu o jogo de ida em La Bombonera

Dentro de campo, o time cruzmaltino deu um grande passo rumo à final ao vencer o Boca Juniors por 1 a 0 na partida de ida em La Bombonera, com gol de cabeça marcado por Adson no primeiro tempo. Mesmo com a expulsão do atacante Andrés Gómez na etapa final, a equipe comandada suportou a pressão argentina e garantiu a vantagem para a decisão no Maracanã, onde jogará pelo empate no próximo dia 20 para avançar à grande decisão da Sul-Americana.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Comandante chegou em São Paulo nesta quarta-feira (14) (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Fora de Campo

Torcedores mandam recado a Seedorf, novo técnico do Corinthians

Há 49 minutos
Fluminense e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

IA crava resultado de Fluminense x Palmeiras pela Libertadores

Há 2 horas
Jogadores comemoram classificação contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Atlético x City Torque na Sul-Americana

Há 3 horas
Deyverson em ação pela LDU na Libertadores (Foto: Andrey Queiroz/Zimel Press/Folhapress)

Fora de Campo

Atitude de Deyverson vira assunto no exterior: 'Não tem'

Há 4 horas
Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Fora de Campo

Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Há 5 horas
Andrés Gómez de braços abertos com a camisa do Vasco

Fora de Campo

Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Há 11 horas
Mais LANCE!
Cuiabano, do Vasco, salta na saída do goleiro Montero, do Boca

Gol perdido em Boca Juniors x Vasco repercute: 'Não pode'

Jogadores de Vasco e Boca Jrs em dividida

Decisão da arbitragem em Boca Juniors x Vasco gera revolta: 'Absurdo'

Clarence Seedorf sorrindo em imagem

Acerto de Seedorf com o Corinthians enlouquece torcedores: 'Estou sentindo'

Olise com a mão na boca com a camisa do Bayern

Atitude de Olise, do Bayern, choca estrangeiros: 'Inaceitável'

Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

Torcida do Flamengo reage à fala de Marcão, pai do Gerson: 'Já entendi'

Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

Como assistir Boca Juniors x Vasco no Paramount+?

Parceria visa cobrir Copa do Mundo de 2026 e Copa feminina de 2027 (Foto: Divulgação)

CazéTV sublicencia Europa League à CNN; acordo inclui outros torneios

Torcedores do Cruzeiro se manifestam após chegada do elenco em Belo Horizonte (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress)

Protesto de torcedores do Cruzeiro divide opiniões: 'Acabou o ano'

Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

IA crava placar de Boca Juniors x Vasco pela Sul-Americana

Wallace em ação durante Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan: 'Caso claro'

Artur Jorge em Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota

Kaio Jorge em ação durante partida do Cruzeiro

Kaio Jorge chama atenção em Bragantino x Cruzeiro: 'Arrogância'

Otávio na Vila Belmiro

Falha de Otávio em Bragantino x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Lucas Barbosa em ação durante partida do Bragantino

Veja gols da vitória do Bragantino em cima do Cruzeiro