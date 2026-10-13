Expulsão em Boca Juniors x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'
Jogo foi disputado na Argentina
No segundo tempo da partida entre Boca Juniors e Vasco nesta terça-feira (13), pela Sul-Americana, um cartão vermelho aplicado pelo árbitro Piero Maza viralizou nas redes sociais. O juiz chileno deu o segundo cartão amarelo para Andrés Gómez, do Cruz-Maltino, após ser empurrado pelo atleta.
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O colombiano levou a primeira advertência por retardar o reinício do jogo no mesmo lance e, em seguida, recebeu o segundo amarelo e foi consequentemente expulso. Com o cartão vermelho, o camisa 11 desfalcará a equipe no jogo de volta.
Veja alguns comentários:
Vasco esgota ingressos para semifinal contra o Boca Juniors no Maracanã
A torcida do Vasco esgotou os ingressos para o confronto contra o Boca Juniors, marcado para o dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. As entradas voltaram a ser comercializadas na manhã desta terça-feira (13), após o clube conseguir uma nova decisão favorável na Justiça para realizar a partida no estádio.
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O Vasco não divulgou o número exato de bilhetes vendidos, mas a estimativa é de que a comercialização tenha ficado entre 60 mil e 65 mil ingressos. A procura aumentou após a confirmação de que o Maracanã poderá receber o duelo decisivo contra os argentinos.
Justiça libera partida no Maracanã
A decisão favorável ao Vasco foi proferida pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto e publicada no início da manhã desta terça-feira. O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, ainda pode recorrer da determinação.
O resultado foi celebrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo presidente da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. Até o momento da publicação, o Vasco não havia se manifestado oficialmente sobre a decisão.
Venda de ingressos teve disputa judicial
A comercialização das entradas já havia começado na sexta-feira, após o Vasco receber uma decisão favorável na Justiça. Até sábado, mais de 45 mil ingressos tinham sido vendidos. Na sequência, porém, um recurso apresentado pelo Consórcio Fla-Flu foi aceito, suspendendo a determinação anterior e impedindo a realização do confronto no estádio.
Com a nova decisão publicada nesta terça-feira, a venda foi retomada e os ingressos restantes se esgotaram rapidamente, garantindo a expectativa de grande público para a partida de volta da semifinal.
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