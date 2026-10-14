Imprensa europeia exalta vitória do Vasco: 'Calou a Bombonera'

A histórica vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, repercutiu fortemente na imprensa europeia nesta terça-feira. O tradicional jornal espanhol AS dedicou cobertura ao confronto realizado em Buenos Aires, enaltecendo a capacidade do time brasileiro de superar a pressão nas arquibancadas de La Bombonera.

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iário AS exalta força mental do Vasco ao resistir à pressão em Buenos Aires (Foto: Reprodução)

De acordo com a publicação da Espanha, a equipe carioca demonstrou frieza para silenciar o estádio argentino logo na etapa inicial, mantendo o controle das ações estratégicas da partida. O veículo destacou a importância do resultado construído fora de casa, ressaltando que o clube brasileiro deu um passo fundamental rumo à classificação para a grande final do torneio continental.

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O periódico espanhol deu atenção especial ao poder de reação e à entrega defensiva do Vasco durante o segundo tempo. Mesmo atuando por quase meia hora com um jogador a menos devido a uma expulsão, o sistema defensivo da equipe suportou o volume ofensivo do Boca Juniors, que criou diversas oportunidades sem conseguir converter as finalizações em gol.

Adson comemora o gol da vitória do Vasco sobre o Boca Juniors no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Com a vitória conquistada em solo argentino, o Vasco joga por um empate no confronto de volta, agendado para a próxima semana no Estádio do Maracanã, para selar sua vaga na decisão da Copa Sul-Americana.