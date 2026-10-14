Vasco iguala feito de Santos de Pelé em vitória contra o Boca
Cruz-Maltino venceu equipe argentina por 1 x 0 na Bombonera
O Vasco entrou para a história do futebol sul-americano ao vencer o Boca Juniors por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. O Cruz-Maltino repetiu um feito antes somente alcançado pelo Santos de Pelé em 1963 e se tornou o segundo clube brasileiro a derrotar a equipe argentina nas fases mais decisivas (semifinal ou final), em competições da Conmebol disputadas na Bombonera, em Buenos Aires.
O triunfo vascaíno também garantiu ao clube uma marca histórica diante dos dois principais rivais argentinos. O Vasco é o único time brasileiro a vencer tanto o Boca Juniors, na Bombonera, quanto o River Plate, no Monumental de Núñez, em semifinais de torneios continentais. O feito foi construído em duas campanhas distintas: a vitória por 4 x 1 na semifinal da Copa Mercosul de 2000 e na atual edição da Sul-Americana.
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Com a vantagem construída em Buenos Aires, o Vasco volta a campo na próxima terça-feira (20), à princípio, no Maracanã, para disputar a partida de volta. Um empate garante a classificação à final da Copa Sul-Americana. Em caso de classificação para a grande final, o adversário será o Atletíco-MG ou o Montevideo City Torque.
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