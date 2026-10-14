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Argentinos reagem à arbitragem em Boca x Vasco: 'Vergonhoso'

Adson marcou o gol da vitória no primeiro tempo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 05:30
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Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana
Piero Maza em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A arbitragem de Piero Maza na vitória do Vasco em cima do Boca Juniors, nesta terça-feira (13), pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana, virou motivo de reclamação nas redes sociais. A decisão do árbitro chileno de aplicar apenas cartão amarelo em uma entrada de Milton Delgado sobre Andrés Gómez, logo aos oito minutos de jogo, provocou críticas de torcedores argentinos, que cobraram a expulsão do jogador do Boca.

➡️ Veja gol em Boca Juniors x Vasco: Adson abre o placar

Nas redes sociais, internautas questionaram a diferença de critérios da arbitragem e apontaram supostos benefícios ao time argentino. Alguns usuários também compararam o lance com uma expulsão de um jogador do Vasco durante a partida.

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As críticas não partiram apenas de torcedores do Vasco. Perfis argentinos também demonstraram insatisfação com a arbitragem e questionaram a sequência de partidas do Boca Juniors na competição sob o comando de Piero Maza.

Veja a repercussão:

Tradução: NOVO REGULAMENTO NO FUTEBOL: Se você for jogador do Boca, PODE DAR um PLANCHAZO de TRÁS e NÃO vai ser falta. GESTÃO RIQUELME - TAPIA

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Tradução: Que merda, sempre assim boca no torneio local? É impressionante, em todas não cobram uma dele.

Tradução: Um roubo a mão armada o que o árbitro acabou de fazer. Vergonhoso isso do Piero Maza. São uns ladrões esses hdp. Ele perdoa um vermelho a Delgado e expulsa com um vermelho vergonhoso um jogador do Vasco. São uns ladrões.

Tradução: A Piero Maza só falta colocar a bola para dentro do gol. Mais uma arbitragem vergonhosa a favor da vosta, todas para o mesmo lado, nem falar do cartão vermelho para o do Vasco e da não vermelha para o Delgado, nem o Sampaio se atreveu a tanto.

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Tradução: Golpe sujo do Delgado? NÃO É VERMELHO. Toquinho sem querer no árbitro? EXPULSA. O ROUBO MAIS GROSSO QUE VI NA MINHA VIDA

Tradução: A ROBONETA E SEU REGULAMENTO DE PRIVILÉGIO. PLANCHA CRIMINAL TREMENDA DE #DELGADO A #GOMEZ, SEM INTENÇÃO DE JOGAR A BOLA! ERA VERMELHA DIRETA. MAS TAPIA FAZ O SEU.

Tradução: Delgado acabou de pisar completamente em um jogador do Vasco da Gama, mas como sempre o Boca joga com outro regulamento.

Tradução: É um NOJO o que está acontecendo com o Boca e este árbitro.

É o TERCEIRO JOGO CONSECUTIVO como mandante pela Sul-Americana que ele apita.

Um VERMELHO que ele não marca, um impedimento inexistente que eles se apressam em sancionar e faltas idênticas que de um lado são AMARELO e do outro, nada.

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Sempre as decisões polêmicas acabam caindo para o mesmo lado.

É UMA VERGONHA ENORME.

Tradução: É uma vergonha o que aconteceu com o árbitro. Nem sequer o insultou.

Sou de Boca, mas sou futebolero. É uma desonra isso.

Histórico de Piero Maza com o Boca Juniors

A escolha de Piero Maza para apitar o confronto já havia chamado a atenção antes da partida. O chileno foi escalado para o terceiro jogo consecutivo do Boca Juniors como mandante na Copa Sul-Americana de 2026.

Anteriormente, o árbitro havia comandado os confrontos contra o Deportivo Recoleta, pelas oitavas de final, e São Paulo, nas quartas de final, ambos disputados na Bombonera.

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No duelo contra o Recoleta, Maza também esteve envolvido em uma situação incomum. A equipe argentina realizou as duas saídas de bola da partida, uma no início do primeiro tempo e outra após o intervalo. O árbitro não interrompeu o jogo na segunda ocorrência. Na ocasião, o Boca venceu por 3 a 1. O episódio voltou a ser mencionado por torcedores argentinos nas críticas à arbitragem da semifinal contra o Vasco.

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