O Vasco terá de avaliar, ao fim da temporada, o futuro de alguns jogadores que estão emprestados a outros clubes. Benjamin Garré, Juan Sforza e Lyncon têm vínculos por empréstimo até o fim de 2026 e podem retornar a São Januário para a próxima temporada. Já GB tem contrato de empréstimo com o Chaves, de Portugal, até o meio de 2027.

Entre os jogadores cedidos, os desempenhos são diferentes. Enquanto alguns ganharam espaço e sequência, outros ainda não conseguiram se firmar em seus novos clubes.

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Benjamín Garré

Depois de não conseguir se firmar no Vasco em 2025, quando disputou 22 partidas e deu apenas uma assistência, Benjamín Garré foi emprestado ao Aris Salônica, da Grécia. No futebol grego, o atacante argentino ganhou espaço e se tornou titular da equipe. Desde a chegada ao clube, Garré disputou 20 partidas, marcou três gols e deu uma assistência.

O Aris ocupa atualmente a sétima colocação, enquanto Garré segue sendo utilizado com frequência. O clube grego possui opção de compra do jogador ao final do período de empréstimo.

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Garré comemora gol marcado pelo Aris (Foto: Reprodução)

Juan Sforza

Contratado pelo Vasco no início de 2024 com a expectativa de ser titular, Sforza foi emprestado ao Talleres, da Argentina, para a temporada de 2026. O volante teve uma trajetória de oscilações desde sua chegada. Em determinados momentos, ficou no banco de reservas, enquanto em outros recebeu oportunidades entre os titulares. Recentemente, porém, ganhou sequência e disputou os últimos três jogos completos pela equipe argentina. O Talleres tem a possibilidade de adquirir 50% dos direitos econômicos de Sforza por 1,8 milhão de dólares, valor que corresponde a cerca de R$ 9,7 milhões.

Sforza chegou ao Vasco durante a gestão da 777 Partners. A negociação para tirá-lo do Newell's Old Boys, da Argentina, envolveu aproximadamente R$ 25 milhões.

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Lyncon

Entre os jogadores emprestados, Lyncon é quem apresenta um cenário mais favorável para um possível retorno ao Vasco. O zagueiro, de 21 anos, está emprestado até o fim de 2026 e ganhou espaço ao longo da temporada. Após a chegada do técnico Fábio Matias, o defensor passou a ter mais oportunidades e se consolidou como titular da equipe alagoana. Lyncon já soma 14 partidas na temporada e também acumula passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.

Com contrato de empréstimo somente até o fim do ano, a tendência é que o zagueiro retorne a São Januário em 2027. Ainda não está definido, porém, se ele será integrado ao elenco principal ou novamente emprestado.

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Lyncon em campo pelo CRB durante a Série B do Brasileirão (Foto: Reprodução)

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GB

A situação de GB é diferente da dos demais jogadores. O atacante está emprestado ao Chaves, de Portugal, até o meio de 2027, mas ainda não fez sua estreia oficial pela equipe portuguesa.

Antes de chegar ao Chaves, GB estava emprestado ao Fortaleza. O vínculo com o clube cearense foi encerrado antecipadamente depois de o jogador disputar apenas três partidas e contribuir com uma assistência.

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