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Camisa 9? Colidio responde em qual posição prefere jogar no Vasco

Atacante já está disponível contra o Santos pelo Brasileirão

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 14:59
Atualizado há 2 minutos
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Colidio em coletiva de apresentação no Vasco
Colidio em coletiva de apresentação no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Anunciado nesta quarta-feira (12), o atacante Colidio foi apresentado pelo Vasco em entrevista coletiva nesta tarde, no CT Moacry Barbosa. O argentino de 26 anos foi contratado em definitivo, vindo do River Plate, com contrato válido até dezembro de 2029. Colidio foi um desejo do diretor técnico Felipe Loureiro e do diretor de futebol Admar Lopes

Para as investidas no mercado, a avaliação interna era de que o elenco precisava de um jogador com características de segundo atacante, capaz de atuar entre as linhas e explorar a profundidade. Durante a entrevista, Colídio respondeu onde se sente mais à vontade para atuar e por que escolheu a camisa 9 no Vasco.

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—  Jogo mais como segundo atacante, mas posso atuar como um camisa 9 no centro, também pela esquerda ou pela direita. Sinceramente, posso jogar em todas posições do ataque. Então, estou disposto a ajudar, o técnico vai me conhecer e decidir. A camisa número 9 é a que eu usava quando era mais novo, por isso que eu gosto. Minha meta é ajudar a equipe a conseguir o máximo possível e alcançar a maior quantidade de resultados — respondeu.

— Quando era mais novo, comecei sendo um 9 de referência. Depois, à medida que fui crescendo, modifiquei muito meu jogo, fui mudando. Isso me levou a ter mais características, ser mais maleável na maneira de jogar e poder jogar em qualquer posição: na frente, pela esquerda, pela direita também posso fazer, mas me sinto mais incômodo pelo meu perfil. É isso, hoje posso fazer todas as posições no ataque — acrescentou.

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Vasco regularizou Facundo Colidio no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desta quinta-feira (13). Assim, o argentino já está liberado para fazer sua estreia com a camisa cruz-maltina no próximo fim de semana.

— Como dissemos antes, o jogo de domingo é uma final, como vai ser daqui até o final do ano, são todas finais. Obviamente estamos preparados para domingo, estamos aptos para poder jogar. Se vamos ser titulares ou não, isso vai depender do técnico. Estou com muita vontade de jogar essa primeira partida no Vasco.

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— Ontem (durante Vasco x Olímpia pela Sul-Americana) fomos ao campo e vivemos uma experiência muito linda. Gostamos muito do ambiente, da torcida. Estou muito ansioso, como disse antes, para estar aqui no domingo e ver toda a torcida, que vai estar muito feliz

Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco
Colidio passa pelo tradicional corredor polonês em seu primeiro treino pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O atacante argentino Facundo Colidio já treina com o elenco do Vasco e vem agradando à comissão técnica de Pedro Emanuel nos primeiros trabalhos. Uma das características que mais chamou a atenção do treinador português e de seus auxiliares é a capacidade do argentino de atacar as costas da defesa.

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