Sosa é apresentado pelo Vasco e projeta duelo com o Santos: 'Temos uma final' Volante também ressaltou a ansiedade para jogar em São Januário

O volante Santiago Sosa foi oficialmente apresentado como reforço do Vasco na tarde desta sexta-feira (14), no CT Moacyr Barbosa. O jogador assinou com o Cruz-Maltino até o final de 2029 e vai vestir a camisa 5 do Gigante da Colina.

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Já regularizado e liberado para estrear na equipe de Pedro Emanuel, o jogador argentino comentou a expectativa de fazer a primeira partida pelo clube e também a importância do confronto direto com o Santos para sair da fase de baixo da tabela.

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- Domingo temos uma final contra um rival direto. É muito importante que a gente ganhe. A equipe está muito bem, fizemos uma boa semana e a partida de ontem foi ótima. Faltou gol, mas a equipe jogou bem. Neymar é um grande jogador, não há muito a dizer, aqui no Brasil é um dos melhores. O importante para mim é ganhar - destacou o jogador.

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Santiago Sosa foi anunciado no Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O novo reforço cruz-maltino também revelou estar ansioso para fazer sua estreia em São Januário.

- Estou muito animado para jogar em São Januário. O ambiente que podemos ver é muito bonito. Estamos muito ansiosos para jogar no estádio e para encontrar a torcida. E, obviamente, para ganhar.

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Outros tópicos da primeira coletiva de Sosa no Vasco

Posicionamento

- Sou volante central. No Racing, joguei entre os zagueiros, mas sinto que posso jogar em outras posições. Posso jogar de zagueiro, mas sim, sou volante central.

Sobre a torcida do Vasco

- A torcida é muito incrível. Esperamos que eles nos ajudem em toda a temporada para conseguirmos as coisas juntos.

Disputa de posição

- Venho para jogar. Sei que tem a disputa interna com todos os companheiros. Conheci o Jair, um grande jogador. Me disseram que teve uma lesão importante, mas que voltou bem, é importante para a equipe. Bom, que todos possam ajudar e que jogue quem o treinador decidir.

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Liderança

- Vim para ajudar. Obviamente, Thiago Mendes é o capitão. Depois irei conversar com ele, para o conhecer melhor. Mas sempre positivo, com uma boa energia. Como disse, fui capitão no Racing. Gosto de ajudar a equipe com o melhor possível, o melhor para todos.

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Sosa durante treino nesta sexta-feira (14) (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Ídolos e história do Vasco

- Conhecemos o Pedrinho ontem, com o Admar. Conversamos um pouco durante o jogo. Sei que conquistaram títulos importantes no Vasco. E quero fazer meu caminho. A camisa 5 passou por vários jogadores na história do Vasco, mas quero fazer o meu melhor e ganhar. Muitos anos que o Vasco não ganha títulos. Estamos na Sul-Americana, Copa do Brasil, sabemos que é muito importante. Os jogadores fizeram um trabalho muito importante para chegar até aqui. E agora, com foco, vamos trabalhar para chegar até a final.

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Motivo de vir para o Vasco

- Tem umas semanas que conheci o Admar. Ele me contou o projeto da equipe, como estávamos no presente e até onde iríamos. O que gostei do projeto foi essa ambição. Foi o que impulsionou a aceitar o Vasco. Queremos o melhor para o Vasco e que tudo ocorra bem.

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