Puma Rodríguez foi o único representante do Vasco no período da Data Fifa. O lateral-direito de origem, que vem jogando como ponta, representou o Uruguai na vitória sobre a Colômbia e no empate com o Brasil.

Na partida contra a Colômbia, Puma Rodríguez sequer saiu do banco de reservas. Na ocasião, o Uruguai venceu por 3 a 2.

Por outro lado, entrou em campo para enfrentar a Seleção Brasileira. Ao todo, o jogador jogou por 24 minutos. Curiosamente, o técnico Marcelo Bielsa sacou Facundo Pellistri, um atacante de origem, para colocar Puma da mesma forma que tem sido aproveitado no Vasco: como ponta direita.

Puma Rodríguez teve uma atuação apagada. A seleção uruguaia jogou com a proposta de se defender e buscar o contra-ataque. Mesmo assim, o jogador do Vasco pouco participou da partida. A entrada do atleta cruz-maltino ajudou a segurar as investidas de Vini Jr pelo lado direito de defesa do Uruguai.

Reta final para o Vasco

Com o término da última Data Fifa no ano, enfim, o Campeonato Brasileiro chegar ao seu fim. Após o período sem jogos por conta das seleções, o Vasco vai enfrentar o Internacional às 20h desta quinta-feira (21), em São Januário, pela 34ª rodada da competição.

A expectativa é de que o Vasco entre em campo modificado pelo técnico Rafael Paiva. O treinador precisa achar soluções para a equipe voltar a vencer jogando bem. O Cruz-Maltino vem de duas derrotas consecutivas por 3 a 0.

O Vasco é o nono colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino estacionou nos 43 pontos.