Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco terá que encarar mais de 2.800 metros de altitude, na partida contra o Independiente del Valle, nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília). Este será o primeiro encontro oficial entre as equipes.

Diante disso, a reportagem do Lance! relembra o retrospecto vascaíno contra clubes equatorianos na história. Confira.

* Vasco disputou 10 partidas contra equipes equatorianas, venceu sete, empatou uma e perdeu duas Ano Partida Competição 1948 Vasco 1 x 0 Emelec Sul-Americano de Campeões 1960 Barcelona de Guayaquil 2 x 2 Vasco Amistoso 1996 Emelec 0 x 2 Vasco Copa Conmebol 1996 Vasco 0 x 1 Emelec Copa Conmebol 1998 Vasco 2 x 0 Barcelona de Guayaquil Libertadores 1998 Barcelona de Guayaquil 1 x 2 Vasco Libertadores 2012 Vasco 9 x 1 Barcelona de Guayaquil Amistoso 2017 Vasco 2 x 1 Barcelona de Guayaquil Florida Cup 2018 LDU 3 x Vasco 1 Sul-Americana 2018 Vasco 1 x 0 LDU Sul-Americana

Jogos Marcantes

Representando o Brasil no Sul-Americano de Campeões, em 1948, o famoso ‘Expresso da Vitória’ comandou a primeira vitória do Vasco contra equipes equatorianas na história. Na oportunidade, o time de São Januário bateu o Emelec por 1 a 0, com gol de Ismael. Futuramente, a equipe se sagrou campeã do torneio de maneira invicta.

Sem dúvidas, as duas partidas da final da Libertadores de 1998 são as mais marcantes na memória do vascaíno. O Cruzmaltino se sagrou campeão, no ano de seu centenário, ao bater o Barcelona de Guayaquil na decisão. Com um placar agregado de 4 a 1, Luizão e Donizete marcaram os gols que levaram o Vasco ao topo da América.

Outro encontro entre Vasco e Barcelona que segue vivo na memória aconteceu em 2012. O Cruzmaltino goleou o rival por 9 a 1, num amistoso, realizado em São Januário, que marcou a despedida do ídolo Edmundo dos gramados. Grandes nomes da história do clube, como Juninho Pernambucano e Felipe, prestigiaram o ex-companheiro.

Vasco x Barcelona marcou a despedida de Edmundo (Foto: Rafael Moraes)

Vasco x Emelec

Além do Sul-Americano de 1948, Vasco e Emelec voltaram a cruzar seus caminhos nas quartas de final da Copa Conmebol de 1996. Com uma vitória para cada lado, o clube carioca avançou às semifinais ao vencer o rival por 2 a 0, fora de casa. No jogo de volta, os equatorianos venceram por 1 a 0, em São Januário.

Vasco e Emelec se enfrentam em São Januário (Foto: Divulgação)

Vasco x Barcelona de Guayaquil

A última partida entre as equipes aconteceu na disputa pela Florida Cup, durante a pré-temporada de 2017. Com gols de Nenê e Rodrigo, o Vasco venceu o rival histórico por 2 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais da competição.

Nenê e Rodrigo comemoram um dos gols contra o Barcelona (Foto:Rafael Ribeiro/@Florida_Cup)

Vasco x LDU

O último encontro com equipes equatorianas foi em 2018. Vasco e LDU se enfrentaram pela primeira vez na disputa dos playoffs da Sul-Americana daquele ano. O Cruzmaltino saiu derrotado do primeiro confronto por 3 a 1, e precisou reagir para garantir a classificação. No entanto, o Cruzmaltino acabou eliminado ao vencer a partida por 1 a 0.

Giovanni Augusto em ação pelo Vasco contra a LDU (Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

Vasco x Independiente del Valle

O Vasco vai para o 11º primeiro encontro com equipes equatorianas, nesta terça-feira (15), o primeiro na história com o del Valle. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, localizado a 2.850 metros do nível do mar.

O segundo encontro entre as equipes acontece na próxima terça-feira (22), também às 21h30, em São Januário. Quem garantir a classificação enfrenta a equipe sensação da competição, Mushuc Runa, nas oitavas de final.