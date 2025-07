Independiente del Valle, do Equador, e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, no Equador. O jogo, que é válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana, terá transmissão do SBT e da Paramount+.

Ficha do jogo IDV VAS Playoffs (ida) Sul-Americana Data e Hora terça, 15 de junho de 2025, às 21h30 Local Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU) Árbitro Kevin Ortega (PER) Assistentes Jesus Sanchez (PER) e Augusto Menendez (PER) Var Joel Alarcon (PER) Onde assistir

O Vasco conta com um desfalque importante para a Sul-Americana. Trata-se de Philippe Coutinho. O meia sentiu um incômodo na panturrilha direita e a comissão técnica optou por preservá-lo. O camisa 10 sequer viajou para Quito com o restante do elenco.

O Vasco chega para enfrentar o Del Valle após a derrota no clássico para o Botafogo. O Cruz-Maltino voltou a campo no sábado (12) depois de ter treinado mais de 20 dias e perdeu por 2 a 0 na volta do Brasileirão.

Clube equatoriano é próximo adversário do Vasco na Sul-Americana (Foto: Divulgação/Independiente del Valle)

Confira as informações do jogo entre Independiente del Valle x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE X VASCO

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça, 15 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU);

📺 Onde assistir: SBT e Paramount+;

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);

🚩 Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e Augusto Menendez (PER);

🖥️ VAR: Joel Alarcon (PER).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Javier Rabanal)

Guido Villar; Mathias Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal e Layan Loor; Jordy Alcívar, Juan Cazares e Darwin Guagua; Renato Ibarra, Aarón Rodríguez e Claudio Spinelli.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Rayan, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Vegetti.