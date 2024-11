O Brasil empatou com o Uruguai em 1 a 1, nesta quarta-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde abriu placar para os uruguaios no início do segundo tempo, mas Gerson deixou tudo igual para a equipe brasileira. Com o resultado, a Seleção Brasileira termina o ano na quinta colocação, com 18 pontos, um a menos que a Colômbia, e sete atrás da líder Argentina, que tem 25.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores detonam dupla da Seleção Brasileira: ‘É constrangedor’

➡️ Vini Jr. recebe certificado que revela ancestrais em tribo de Camarões

Como foi a partida

O Brasil foi superior durante a primeira etapa. A seleção pressionou a saída de bola uruguaia e levou vantagem nas jogadas individuais. Com transições no setor ofensivo com Savinho, Vini Jr. e Igor Jesus, a equipe de Dorival chegou mais vezes ao gol adversário. Foram sete finalizações contra quatro do Uruguai, além de ampla superioridade na posse de bola. O destaque do primeiro tempo ficou para Raphinha, que participou de, praticamente, todas as jogadas de perigo. No outro lado do campo, o setor defensivo causou mais momentos de tensão do que o necessário. Danilo e Marquinhos cederam chances para a seleção de Marcelo Bielsa, mas pararam no goleiro Éderson.

O segundo tempo começou movimentado. No primeiro minuto, Savinho arrancou depois de uma roubada de bola no meio-campo, levou para a entrada da área e finalizou, mas o chute saiu pela linha de fundo. Aos nove minutos, os uruguaios abriram o placar com Valverde. O jogador do Real Madrid recebeu de Maxi Araújo, driblou Bruno Guimarães e bateu colocado para estufar o gol brasileiro. Logo em seguida, Dorival decidiu mexer e colocou o time para frente: Igor Jesus saiu para a entrada de Luiz Henrique e Abner deu lugar a Martinelli. Três minutos depois, veio o empate, com direito a golaço. Raphinha cruzou para a área, Saracchi cortou e a bola sobrou para Gerson chutar de primeira e de fora da área para deixar tudo igual em Salvador: 1 a 1.

continua após a publicidade

Com o gol, a Seleção Brasileira retomou o domínio da partida. O Uruguai diminuiu o ritmo e o Brasil recuperou o fôlego com a entrada de Estêvão no lugar de Savinho. Apesar de finalizações em massa da seleção anfitriã, os uruguaios seguraram o resultado. Com o empate, a equipe de Dorival termina o ano na quinta posição, com 18 pontos. Com o tropeço da Colômbia, o Brasil poderia ter assumido a segunda colocação em caso de vitória.

O que vem por aí?

A Seleção Brasileira só volta a campo em março de 2025, para os duelos contra a Colômbia (dia 20) e Argentina (25), em confrontos diretos na parte de cima da tabela de classificação. Os locais ainda serão confirmados pela CBF.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 1 x 1 Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

12ª RODADA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 21h45m (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte de Nova, em Salvador

🥅 Gol: Valverde (9'/2ºT); Gerson (16'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Raphinha (Brasil); Varela (Uruguai); Lucas Paquetá (Brasil).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabriel Martinelli); Bruno Guimarães (André), Gerson (Lucas Paquetá) e Raphinha; Vini Jr., Igor Jesus (Luiz Henrique) e Savinho (Estêvão).

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Varela, Giménez, Olivera e Saracchi; Ugarte, Valverde e Bentancur; Pellistri (Puma Rodríguez), Maxi Araújo (Cristian Olivera) e Darwin Núñez (Aguirre).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHL)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHL)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte