Torcedores do Vasco pedem saída de jogadores ao final do ano

Sete jogadores do Vasco estão vivendo os últimos dias de seu contrato com o clube. A diretoria estuda as possíveis renovações com Keiller, Rossi, Robert Rojas, Victor Luís, Galdames, Maxsuell e Pablo, e deve tomar decisões nas próximas semanas sobre o futuro dos atletas.

Diante da situação, o Lance! questionou aos torcedores no canal do Cruz-Maltino no WhatsApp sobre quais deles merecem renovação e quais devem ser liberados ao ato da expiração do vínculo. A enquete ficou disponível por duas horas, e você confere abaixo os resultados.

🖊️ Quem merece renovar com o Vasco?

⚽ PABLO GALDAMES

✅ Sim - 239 votos

❌ Não - 1.680 votos

⚽ KEILLER

✅ Sim - 758 votos

❌ Não - 1.194 votos

⚽ ROBERT ROJAS

✅ Sim - 122 votos

❌ Não - 1.705 votos

⚽ ROSSI

✅ Sim - 138 votos

❌ Não - 1.864 votos

⚽ VICTOR LUÍS

✅ Sim - 1.745 votos

❌ Não - 249 votos

⚽ MAXSUELL

✅ Sim - 1.601 votos

❌ Não - 218 votos

⚽ PABLO

✅ Sim - 1.800 votos

❌ Não - 206 votos

Além das possíveis saídas dos jogadores em fim de contrato, o clube carioca também pode lidar com a saída de um pilar do time titular. Mateus Carvalho, o Cocão, está sendo monitorado por clubes da Europa e da Major League Soccer, a liga principal de futebol dos Estados Unidos, segundo a reportagem do Lance!, e pode ter uma nova casa a partir de janeiro de 2025.

Os atletas devem ter suas últimas oportunidades nas rodadas finais do Brasileirão para apresentar um bom nível em campo e agradar comissão técnica e diretoria. O próximo compromisso do Vasco será na quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), recebendo o Internacional em São Januário, pela 34ª rodada da competição.