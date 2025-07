O meia Philippe Coutinho sentiu um incômodo na panturrilha esquerda, no clássico entre Vasco e Botafogo, e está fora do duelo decisivo contra o Independiente del Valle, pelos playoffs da Sul-Americana, nesta terça-feira (15). Diante disso, o técnico Fernando Diniz busca alternativas para definir os 11 titulares.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, localizado a 2.850 metros do nível do mar. O segundo encontro entre as equipes acontece na próxima terça-feira (22), também às 21h30, em São Januário. Quem garantir a classificação enfrenta a equipe sensação da competição, Mushuc Runa, nas oitavas de final.

Com a ausência de seu camisa 10, Fernando Diniz estuda algumas alternativas para o confronto. No único momento de ausência de Coutinho na temporada com o técnico, no clássico contra o Fluminense, o treinador optou por avançar Tchê Tchê, e Cocão começou como titular. Jair e Paulinho também são opções se o comandante prefeir povoar o meio-campo.

Outro nome que corre por fora é o de Alex Teixeira. O atacante foi escolhido pelo treinador para substituir Coutinho, na segunda etapa do clássico com o Botafogo, no último sábado (12).

O argentino Benjamín Garré também pode ser uma opção para o treinador. Contratado para atuar pelo lado do campo, os técnicos Fábio Carille e Fernando Diniz já declararam que enxergam o argentino como meia.

Garré ganhou minutos na partida contra o Melgar pela Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Recuperado de lesão, Estrella surge como opção para Diniz

Fora dos gramados há mais de um ano, o garoto Guilherme Estrella se recuperou de uma lesão no joelho direito e está à disposição para o confronto. No entanto, a tendência é que o meia seja uma das últimas opções em razão do longo período longe dos gramados.

A última partida do meia aconteceu no dia 29 de junho do ano passado, contra o Botafogo. Na ocasião, Estrella sentiu um incômodo no joelho, que foi agravado por uma condição anatômica que o acompanha desde seu nascimento, conhecida como variante discóide. O problema exigiu uma cirurgia para a estabilização do menisco.

Seu retorno sempre foi tratado com muita cautela pelo Departamento Médico do clube, pela complexidade da lesão. Durante a reapresentação do elenco, em janeiro deste ano, o meia voltou a se queixar de um inchaço e precisou passar por uma artroscopia no local. Desde então, segue no processo para retornar aos gramados.