Sul-Americana: com incerteza, Vasco volta ao Equador para enfrentar o Del Valle

O Vasco vai a 2.850 metros acima do nível do mar e para enfrentar o Independiente del Valle na altitude de Quito. O Cruz-Maltino entra em campo, pela Sul-Americana, com uma grande incerteza, mas terá um combustível para enfrentar os equatorianos.

Sem Coutinho, Diniz terá uma "dor de cabeça" para escalar o meio-campo. Em outras ocasiões, o técnico já mostrou que o camisa 10 é uma peça fundamental na equipe.

Numa primeira oportunidade, Diniz testou Tchê Tchê mais avançado. Alex Teixeira também já foi o responsável pela criação do time. Até mesmo Garré, uma das última opções da fila, foi utilizado na posição. Os substitutos não corresponderam à altura.

Histórico é combustível para manter sonho pela Sul-Americana vivo

Se por um lado, a ausência de Coutinho é um problema, o Vasco tem o retrospecto contra equatorianos em favor para superar esta adversidade. Historicamente, o Cruz-Maltino foi um time que quase sempre levou a melhor.

Ao todo, o Vasco venceu sete partidas, empatou uma e perdeu duas. Dentre estes jogos estão as históricas partidas da final da Libertadores, em 1998, além de um confronto contra o Emelec, no Sul-Americano de 1948, e a despedida de Edmundo em 2012.

Vasco foi campeão da Libertadores em cima de um time equatoriano (Foto: Reprodução)

Vasco e Independiente del Valle jogam às 21h30 desta terça-feira (15), em partida válida pelo primeiro jogo dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. A bola vai rolar no Estádio Olímpico Atahualpa.