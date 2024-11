Rizek rebate comparação de Corinthians e Vasco feita por Ramón Díaz: ‘Revanchismo’

Ramón Díaz, atual ténico do Corinthians com passagem pelo Vasco entre 2023 e 2024, afirmou que o clube paulista é "muito maior" que o carioca. A afirmação do treinador foi criticada pelo jornalista André Rizek, que classificou o gesto como uma ato de "revanchismo".

Em análise do caso durante a programação do canal Sportv, o apresentador do "Seleção" discordou da afirmativa feita pelo técnico argentino. Rizek destacou que o Corinthians vive uma melhor fase esportiva, mas que o Vasco teria uma perspectiva histórica maior que o clube paulista.

- Achei uma bobagem o Ramón Díaz falar que o Corinthians é muito maior que o Vasco. Uma bobagem. Hoje, o Corinthians está maior que o Vasco esportivamente, mas em perspectiva histórica, o Vasco foi maior do que o Corinthians por mais tempo - iniciou o jornalista.

Para fundamentar a opinião, o apresentador continuou o raciocínio ao apontar feitos importantes do Cruz-maltino no esporte. Além disso, ele apontou que Ramón Díaz teria demostrado um desconhecimento do futebol brasileiro na comparação.

- O Vasco é o principal clube que abriu as portas para os negros no Brasil. O Corinthians teve a Democracia Corinthiana, mas o impacto do Vasco é maior na vida brasileira. Quando o Corinthians amargava um jejum de título nos anos 70, o Vasco já conquistava o seu primeiro Campeonato Brasileiro. O Vasco é base de uma Seleção Brasileira em Copa do Mundo, coisa que o Corinthians nunca foi. Nos anos 50, o Vasco tinha o grande time do futebol brasileiro, o Expresso da Vitória. Foi um revanchismo bobo e falta de conhecimento histórico do futebol brasileiro por parte do treinador - concluiu.

O que disse Ramón Díaz?

Em entrevista divulgada pelo site "Ge", nesta terça-feira (19), o atual treinador do Corinthians comparou o clube paulista com o Vasco, time que dirigiu entre os anos de 2023 e 2024. Em ambos os casos, Ramón Díaz foi acionado para liderar um trabalho em busca da fuga do rebaixamento do Brasileirão.

- A nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo. Bom, a realidade é essa - afirmou o técnico.