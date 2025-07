Zagueiro do Vasco, Lucas Oliveira define futuro no clube

Lucas Oliveira, zagueiro do Vasco, definiu o futuro. O jogador recusou uma proposta do Sport e permanecerá no Cruz-Maltino. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

No início de junho, o Vasco tinha aceitado ceder Lucas Oliveira por empréstimo ao Sport. A decisão estava nas mãos do jogador.

Desde fevereiro, Lucas Oliveira perdeu espaço no Vasco após se lesionar. O zagueiro viu Lucas Freitas, Luiz Gustavo e Mauricio Lemos passarem a frente na fila. O contrato do jogador com o Cruz-Maltino vai até o final de 2026.

Contratado pelo Vasco no início deste ano, Lucas Oliveira tem apenas sete partidas pelo clube. Cinco foram como titular. A última vez que entrou em campo foi quando o Cruz-Maltino enfrentou o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Lucas Freitas é mais um jogador que chegou sem custos ao clube. O Cruz-Maltino ficou com 70% dos direitos econômicos do zagueiro, enquanto o Cruzeiro com 30%.

