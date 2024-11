Vasco reconhece dívida com Athletico-PR por Hugo Moura e fará parcelamento

O Vasco reconheceu a dívida que tem com o Athletico-PR pelo empréstimo de Hugo Moura e parcelará o débito que hoje totaliza R$ 1.816.745,97. O Cruz-Maltino teria que pagar R$ 1,5 milhão pelo atleta, mas o valor conta com as multas por inadimplência.

continua após a publicidade

Vale destacar que o Vasco efetuou um pagamento de R$ 545.968,76. O restante do montante será pago em seis parcelas.

➡️ Torcedores do Vasco pedem saída de jogadores ao final do ano

No contrato de Hugo Moura com o Vasco previa uma obrigação de compra caso o volante fosse relacionado em mais de cinco jogos. A meta foi batida.

Como o Vasco vai pagar pela compra de Hugo Moura?

O Vasco deve efetuar o pagamento em 12 parcelas de cerca de R$ 833 mil, ou seja, aproximadamente R$ 10 milhões. A primeira parcela deve ser paga até o dia 25 de janeiro de 2025.

continua após a publicidade

O restante do pagamento vence todo dia 25 de cada mês, menos em dezembro, que será dia 20. Ao concluir, o Vasco terá 100% dos direitos econômicos de Hugo Moura.

➡️ Vasco tem sete jogadores com contrato terminando em 2024; saiba quem deve ficar ou sair

Hugo Moura comemorando gol contra o Cuiabá (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Hugo Moura foi anunciado pelo Vasco em abril deste ano. Ao todo, o volante já fez 32 jogos, 2 gols e 4 assistências. Este ano é um dos melhores na carreira do jogador. O atleta foi o “mais garçom” e ainda pode ultrapassar a temporada em que foi mais artilheiro, no Athletico-PR, com também dois gols.