O Vasco da Gama enfrenta mais um desafio com a FIFA, que impôs um transfer ban ao clube, barrando temporariamente a contratação de novos jogadores. Essa sanção surgiu devido a uma cobrança do Newell’s Old Boys, da Argentina, relacionada à negociação do volante Juan Sforza. O clube argentino informou em abril de 2025 que tinha aberto uma ação na FIFA pedindo o pagamento de uma dívida de 2,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15 milhões na cotação atual) referente ao jogador.

Em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (15), o clube carioca informou que já está tomando as medidas legais necessárias para tentar reverter essa penalidade.

Segundo o Vasco, a dívida está inserida no processo de recuperação judicial aprovado pela Justiça brasileira, o que suspende legalmente o pagamento por enquanto. O clube também mencionou decisões recentes do Comitê Disciplinar da Fifa que reconheceram a importância da legislação nacional em casos semelhantes, reforçando a ideia de que sanções esportivas não devem ser aplicadas em situações que conflitam com as leis locais.

A equipe jurídica do Vasco espera ter sucesso novamente, assim como aconteceu em disputas anteriores, como a que teve com o Nantes, da França, que também acionou o clube na FIFA devido a uma pendência envolvendo o atacante Adson. Naquela ocasião, a punição foi revertida com base no mesmo argumento legal da recuperação judicial.

O Vasco reafirmou seu compromisso com uma gestão responsável e transparente durante o processo de reestruturação financeira e destacou que está focado em garantir que essa penalidade não atrapalhe os planos para a temporada.