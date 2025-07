Quem é dono do Del Valle? Conheça investidor por trás de rival do Vasco

O Vasco encara o Independiente del Valle, nesta terça-feira (15), pelos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, a 2.782 metros de altitude. Mais do que o desafio esportivo, o duelo coloca os cariocas frente a frente com um dos clubes mais bem estruturados da América do Sul — e que tem um modelo de gestão empresarial que chama atenção no continente.



🏢 Do anonimato à elite: quem comanda o Del Valle?

Fundado em 1958 por operários de Sangolquí, cidade-satélite de Quito, o Del Valle passou boa parte da sua história nas divisões inferiores do Equador. Isso mudou radicalmente em 2006, quando o clube foi adquirido pelos empresários Michel Deller e Franklin Tello, por meio da empresa Sociedad Farley S.A.

Desde então, o Del Valle se transformou em referência na formação de atletas e gestão esportiva. Michel Deller, o principal nome do grupo, é um dos homens mais ricos do Equador. Ele fez fortuna no setor imobiliário e no varejo, sendo dono das redes Quicentro, San Luis e da franquia KFC no país. Também tem participação ativa na Federação Equatoriana de Futebol, sendo influente nas decisões técnicas da seleção nacional.

🧒 Base é prioridade no orçamento

Diferente de muitos clubes sul-americanos, o Del Valle tem uma estratégia de longo prazo voltada para as categorias de base. De acordo com Roberto Arroyo, gerente esportivo do clube, entre 25% e 30% do orçamento anual é investido na formação de atletas.

Esse montante cobre: ensino em colégio próprio, alimentação e hospedagem, transporte para atletas e metodologia esportiva padronizada.

A política de formação rendeu frutos: o clube revelou talentos como Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) e Gonzalo Plata (Flamengo), além de conquistar a Copa Sul-Americana de 2019 e a Recopa Sul-Americana de 2023.

