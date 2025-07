Playoffs da Sul-Americana: veja ranking de elencos mais valiosos

A fase de playoffs da Copa Sul-Americana 2025 começa nesta terça-feira (15) e reúne 16 times em confrontos decisivos de ida e volta que valem vaga nas oitavas de final do torneio. O Brasil entra com força nesta etapa, representado por Grêmio, Vasco, Atlético-MG e Bahia — todos entre os elencos mais valiosos desta fase.



As partidas de ida acontecem nesta semana, enquanto os jogos de volta estão programados para a próxima, entre os dias 22 e 24 de julho. Os vencedores avançam para enfrentar os primeiros colocados da fase de grupos já garantidos nas oitavas.

💸 Ranking dos elencos mais valiosos

O Lance! Biz fez um levantamento com os valores de mercado dos 16 elencos participantes com dados do Transfermarkt. O Bahia aparece como o time mais valioso desta fase, com um elenco avaliado em € 99,7 milhões, seguido de perto por Atlético-MG (€ 95,1 mi) e Grêmio (€ 89,3 mi).

📊 Elencos mais valiosos dos playoffs da Sul-Americana:

1. Bahia – € 99,7 mi

2. Atlético-MG – € 95,1 mi

3. Grêmio – € 89,3 mi

4. Vasco – € 86,7 mi

5. Universidad de Chile – € 24,45 mi

6. América de Cali – € 21 mi

7. Independiente del Valle – € 22,5 mi

8. Central Córdoba – € 16,9 mi

9. Alianza Lima – € 15,7 mi

10. Once Caldas – € 11,73 mi

11. Guaraní – € 10,3 mi

12. Palestino – € 9,38 mi

13. Bolívar – € 8,93 mi

14. Bucaramanga – € 7,93 mi

15. Bulo Bulo – € 7,33 mi

16. Cerro Largo – € 6,35 mi

Com a força financeira dos clubes brasileiros, a expectativa é que o país tenha múltiplos representantes na fase final da competição — e brigue diretamente pelo título continental.

🗓️ Calendário até a final

A final da competição está marcada para o dia 22 de novembro, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Veja como fica o restante do cronograma da Sul-Americana:

Playoffs : 16 e 23 de julho

: 16 e 23 de julho Oitavas de final : 13 e 20 de agosto

: 13 e 20 de agosto Quartas de final : 17 e 24 de setembro

: 17 e 24 de setembro Semifinais : 22 e 29 de outubro

: 22 e 29 de outubro Final: 22 de novembro

