Mauro Cezar detona fala de Ramón Díaz sobre o Vasco: ‘Foi deselegante’

Ramón Díaz, atual ténico do Corinthians com passagem pelo Vasco entre 2023 e 2024, afirmou que o clube paulista é "muito maior" que o carioca. A declaração do treinador foi criticada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, que classificou o gesto como "deselegante".

continua após a publicidade

➡️ Vasco reconhece dívida com Athletico-PR por Hugo Moura e fará parcelamento

➡️ Torcedores do Vasco pedem saída de jogadores ao final do ano

Ao abordar o tema durante a programação da Rádio Jovem Pan, o comunicador afirmou que o técnico argentino desrespeitou a torcida do Vasco. Em análise da fala polêmica de Ramón Díaz, Mauro declarou que a opinião do treinador é irrelevante.

- Falar do clube que ele saiu foi deselegante. Principalmente com a torcida do Vasco. Saiu com problemas do clube e o torcedor não merece isso. Merece respeito. O Ramón Díaz tem o direito de opinar sobre o que ele quiser, mas acho algo irrelevante. Se um brasileiro chega na Argentina e compara o River com o Boca, Rancing, ou então o San Lorenzo, pouco vai importar também - disse o jornalista.

continua após a publicidade

Além disso, Mauro ainda aproveitou o momento para criticar o trabalho do técnico na época do Vasco e na atual gestão do Corinthians. Para ele, o desempenho do time paulista está abaixo do que deveria ser apresentado mediante aos investimentos realizados durante a temporada.

- Foi desnecessário. Fez um trabalho ruim no Vasco, não faz um bom trabalho no Corinthians agora. 'A mas o time reagiu', vai ver os investimentos feitos do clube. O time tem o jogador mais caro do futebol brasileiro (Depay), e mesmo assim, foi eliminado da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, e agora só porque deu uma reagida no Brasileiro, o que é obrigação com esse elenco, foi querer 'tirar essa onda'. Lamentável - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que disse Ramón Díaz?

Em entrevista divulgada pelo site "Ge", nesta terça-feira (19), o atual treinador do Corinthians comparou o clube paulista com o Vasco, time que dirigiu entre os anos de 2023 e 2024. Em ambos os casos, Ramón Díaz foi acionado para liderar um trabalho em busca da fuga do rebaixamento do Brasileirão.

- A nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo. Bom, a realidade é essa - afirmou o técnico.