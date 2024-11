Uruguai conquista vitória emocionante sobre a Colômbia com gol nos acréscimos

O Uruguai venceu a Colômbia por 3 a 2, em um jogo eletrizante, no estádio Centenário, em Montevidéu. Quintero e Andrés Gomez marcaram para os visitantes, enquanto Davinson Sánchez, contra, Aguirre e Ugarte fizeram os gols dos donos da casa. Com o resultado, a seleção uruguaia interrompe uma sequência de quatro jogos sem vencer nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A partida foi emocionante, com dois gols nos acréscimos. Andrés Goméz fez o gol do empate aos 50 minutos do segundo tempo e calou o Centenário, mas nunca se pode duvidar da seleção uruguaia. Um minuto depois, Ugarte aproveitou um bate e rebate na área e fez o gol da vitória dos donos da casa.

Antes do jogo, os mandantes viviam uma espécie de crise. O Uruguai não marcava gols nas Eliminatórias há quatro partidas, sendo a última vitória por 3 a 0 contra a Bolívia, em novembro do ano passado. O resultado ajuda a amenizar a pressão da torcida sobre Marcelo Bielsa, comandante da Celeste.

Com o resultado, as duas seleções possuem 19 pontos na tabela de classificação. O Uruguai é o vice-líder, por ter um saldo de gols maior que o da Colômbia: 8 a 6, respectivamente. Mesmo em terceiro lugar, a seleção treinada por Nestor Lorenzo segue com tranquilidade na zona de classificação para o próximo Mundial.

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio. O Uruguai tinha mais a posse de bola, mas não conseguiu ser eficiente. A melhor chance da equipe celeste foi aos 25 minutos, Maxi Araújo fez fila na área colombiana, ficou mano a mano com Vargas, mas chutou mal para a defesa do goleiro.

Em uma partida com tanto equilíbrio, foi preciso um lampejo individual para tirar o placar do zero. Restando quinze minutos para o final da primeira etapa, a Colômbia teve uma falta ao seu favor próxima à linha de fundo do gol defendido por Rochet. Quintero, meia colombiano, enganou a defesa adversária e, ao invés de cruzar, chutou direto para balançar as redes em Montevidéu. O jogo foi ao intervalo com a vantagem dos visitantes por 1 a 0.

O Uruguai voltou com mais ímpeto ofensivo na segunda etapa. Aos 11 minutos, Saracchi cruzou para a área, o colombiano Davinson Sanchéz tentou cortar o lançamento, mas acabou jogando a bola contra a própria meta e empatou o duelo.

Após o gol, a Colômbia sofreu um 'apagão'. Três minutos depois do empate, o Uruguai virou o placar. Valverde fez boa jogada na linha de fundo e passou para Aguirre. O jogador recebeu na área, limpou a marcação com tranquilidade e finalizou sem chances para Vargas.

Nos acréscimos da partida, Davinson Sánchez cruzou na área, Mojica ajeitou de cabeça e Andrés Gómez marcou para os visitantes. O árbtiro chegou analisar o lance no VAR, mas não encontrou nenhuma irrgularidade e confirmou o gol.

Parecia o fim, mas o Uruguai não se deixou abater. Um minuto após o empate, a Celeste se lançou ao ataque. Após cruzamento na área, Valverde ajeitou, Ugarte finalizou e fez o gol da virada para vitória dos donos da casa em uma reta final de partida eletrizante.

Uruguai venceu a Colômbia por 2 a 1 no Centenário, em Montevidéu (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)

O que vem por aí?

As duas seleções voltam a jogar na terça-feira (19). A Colômbia recebe o Equador, às 20h (de Brasília), no estádio Metropolitano Barranquilla, na cidade que leva o nome do estádio. Mais tarde, às 21h45 (de Brasília), o Uruguai terá um clássico contra a Seleção Brasileira. O jogo será realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI 3 X 2 COLÔMBIA

11ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO 2026

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 15 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

🥅 Gols: Quintero (30'/1ºT ), Davinson Sánchez (Contra) (11'/2ºT ), Aguirre (14'/2ºT), Andrés Goméz (50'/2ºT) e Ugarte (55'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Betancur (URU), Aguirre (URU) e Valverde (URU); Quintero (COL) e Jhon Durán (COL).

⚽ ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Nández, José Giménez, Mathias Olivera e Saracchi; Betancur, Valverde, Pellistri, Aguirre (Ugarte) e Maxi Araújo; Darwin Núñez.

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Portilla. Richard Ríos, Arias e Quintero (James Rodríguez); Luis Díaz e Jhon Durán (Borré).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER)

🚩 Assistentes: Michael Orué e Jesús Sánchez (PER)

🖥️ VAR: Diego Mirko (PER)