Alef Manga confirma interesse do Vasco

Alef Manga está de saída do Coritiba e o Vasco surge como um possível destino para o atacante. Apesar de não saber para onde vai no futuro, o jogador se animou com a possibilidade de vestir a camisa cruz-maltina.

continua após a publicidade

➡️ Vasco reconhece dívida com Athletico-PR por Hugo Moura e fará parcelamento

- O Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas eu deixo isso (negociações) com meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro - afirmou Alef Manga em entrevista ao "Ge". E completou:

- Eu já jogava no Volta Redonda e eles (dirigentes) acompanhavam. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo, eles que têm contato diretamente para, quem sabe, que possa ser no Vasco ou em outro clube de Série A, mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia (sobre o interesse do Vasco).

continua após a publicidade

➡️ Clubes estrangeiros monitoram volante do Vasco

Carlos Amodeo trabalhou com Alef Manga quando era CEO do Coritiba (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Trunfo do Vasco para ter Alef Manga?

Um dos fatores que pode facilitar a vinda de Alef Manga para o Vasco é a presença de Carlos Amodeo. Durante o período em que o CEO da SAF esteve no mesmo cargo no Coritiba sempre se manifestou a favor do atacante.

Além disso, Amodeo tentou a liberação de Alef Manga junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que voltasse a entrar em campo antes do prazo final da suspensão por participar de um esquema de manipulação no futebol. O atacante foi suspenso por 360 dias.

continua após a publicidade

Na última semana, Alef Manga foi avisado pelo Coritiba que não teria o contrato renovado para 2025. O atacante voltou a jogar em outubro. Ao todo, o jogador soma quatro jogos e um gol depois da punição.