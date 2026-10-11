O Vasco vai enfrentar o Boca Juniors pela quinta vez em sua história e busca a primeira vitória sobre a equipe argentina. Os clubes se reencontram na semifinal da Copa Sul-Americana, 25 anos depois dos últimos duelos, disputados em 2001, pela Libertadores e pela Copa Mercosul.

Nos quatro confrontos anteriores, o retrospecto é favorável ao Boca Juniors, que soma duas vitórias e dois empates. Os primeiros encontros ocorreram pelas quartas de final da Libertadores, enquanto os outros dois foram válidos pela fase de grupos da Copa Mercosul.

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Na Libertadores, o Boca venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em São Januário, com gol de Guillermo Barros Schelotto aos 24 minutos do segundo tempo. Na partida de volta, na Bombonera, os argentinos confirmaram a classificação com uma vitória por 3 a 0. Matellán abriu o placar, e Barros Schelotto marcou duas vezes ainda na etapa inicial. Com o resultado, o Boca avançou à semifinal com 4 a 0 no placar agregado.

Goleiro Hélton passa instruções em Vasco e Boca pela Mercosul de 2001 (Foto: Reprodução)

Meses depois, os clubes voltaram a se enfrentar pela Copa Mercosul. No primeiro duelo, no Rio de Janeiro, Vasco e Boca empataram por 2 a 2. O resultado marcou o primeiro ponto conquistado pelo Cruz-Maltino no confronto direto.

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No jogo de volta, na Argentina, o placar se repetiu: 2 a 2. Assim, o Vasco encerrou a participação nos duelos contra o Boca pela competição sem derrotas, mas também sem vitórias.

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Agora, nesta terça-feira (13), pela Sul-Americana, o Cruz-Maltino terá a oportunidade de conquistar o primeiro triunfo sobre os argentinos e também largar na frente em busca de uma vaga na final do torneio continental.