De olho no Boca Juniors, Vasco avalia poupar titulares contra o São Paulo
Cruz-maltino terá apenas três dias para se recuperar antes de enfrentar o Tricolor
O Vasco terá uma sequência decisiva pela frente e precisará administrar o desgaste físico do elenco. Após retornar ao Rio de Janeiro, a equipe terá apenas três dias de recuperação até enfrentar o São Paulo, no Morumbis, no sábado (17). Na terça-feira (20), o compromisso será novamente contra o Boca Juniors, no Maracanã, o que levanta a possibilidade de alguns jogadores serem poupados.
➡️ Atacante do Boca Juniors se lesiona contra o Vasco e pode desfalcar na volta
Os atletas ainda passarão por uma avaliação do Departamento de Saúde e Performance antes da definição da equipe que entrará em campo diante do Tricolor Paulista. A comissão técnica precisará avaliar as condições físicas do grupo para decidir se mantém a força máxima ou promove mudanças na escalação.
No confronto contra o Remo, por exemplo, Sosa, Paulo Henrique e Cuabano não começaram entre os titulares, em uma estratégia que também considerou a necessidade de administrar o elenco.
Situação do Vasco no Brasileirão
No Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa a 14ª colocação, três posições acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O cruz-maltino, porém, tem um jogo a menos, contra a Chapecoense, ainda sem data definida. Caso vença a partida atrasada, a equipe poderá chegar aos 38 pontos e subir para a 12ª posição, ganhando mais fôlego na tabela.
➡️ Herói improvável em Vasco x Boca, Adson corresponde à escolha de Pedro Emanuel
Restando nove rodadas para o fim da competição, o Vasco não está entre os times mais ameaçados pelo rebaixamento, mas ainda não alcançou uma situação confortável que permita focar nas Copas. Por isso, a comissão técnica terá de equilibrar a busca por um bom resultado contra o São Paulo com a preparação para o duelo diante do Boca Juniors.
Colidio e Andrés Gómez devem ser titulares
Entre as possibilidades para a escalação, Colidio e Andrés Gómez aparecem como prováveis titulares. Colidio não pode atuar pela competição continental, o que aumenta as chances de ser utilizado diante do São Paulo. Já Gómez está fora do jogo da volta por ter sido expulso na La Bombonera.
Com pouco tempo de recuperação entre os compromissos, o Vasco terá de encontrar o equilíbrio entre somar pontos no Brasileirão e chegar em boas condições ao confronto com o Boca Juniors, no Maracanã.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Vasco
Vasco supera problemas no lado direito da zaga e vê disputa no setor esquentarHá 10 horas
Vasco
Pedrinho protocola chapa para tentar reeleição à presidência do Vasco; confira os nomesHá 13 horas
Vasco
Boca Juniors x Vasco: Thiago Mendes se pronuncia após polêmica com provocaçãoHá 14 horas
Fora de Campo
Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'Há 16 horas
Vasco
Atacante do Boca Juniors se lesiona contra o Vasco e pode desfalcar na voltaHá 16 horas
Fora de Campo
Vascaíno, Richarlison comemora vitória sobre o Boca JuniorsHá 16 horas
Mais LANCE!