O Vasco terá uma sequência decisiva pela frente e precisará administrar o desgaste físico do elenco. Após retornar ao Rio de Janeiro, a equipe terá apenas três dias de recuperação até enfrentar o São Paulo, no Morumbis, no sábado (17). Na terça-feira (20), o compromisso será novamente contra o Boca Juniors, no Maracanã, o que levanta a possibilidade de alguns jogadores serem poupados.

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Os atletas ainda passarão por uma avaliação do Departamento de Saúde e Performance antes da definição da equipe que entrará em campo diante do Tricolor Paulista. A comissão técnica precisará avaliar as condições físicas do grupo para decidir se mantém a força máxima ou promove mudanças na escalação.

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No confronto contra o Remo, por exemplo, Sosa, Paulo Henrique e Cuabano não começaram entre os titulares, em uma estratégia que também considerou a necessidade de administrar o elenco.

Situação do Vasco no Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa a 14ª colocação, três posições acima do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O cruz-maltino, porém, tem um jogo a menos, contra a Chapecoense, ainda sem data definida. Caso vença a partida atrasada, a equipe poderá chegar aos 38 pontos e subir para a 12ª posição, ganhando mais fôlego na tabela.

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Restando nove rodadas para o fim da competição, o Vasco não está entre os times mais ameaçados pelo rebaixamento, mas ainda não alcançou uma situação confortável que permita focar nas Copas. Por isso, a comissão técnica terá de equilibrar a busca por um bom resultado contra o São Paulo com a preparação para o duelo diante do Boca Juniors.

Saldivia e Thiago Mendes celebram o triunfo do Vasco sobre o Boca (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Colidio e Andrés Gómez devem ser titulares

Entre as possibilidades para a escalação, Colidio e Andrés Gómez aparecem como prováveis titulares. Colidio não pode atuar pela competição continental, o que aumenta as chances de ser utilizado diante do São Paulo. Já Gómez está fora do jogo da volta por ter sido expulso na La Bombonera.

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Com pouco tempo de recuperação entre os compromissos, o Vasco terá de encontrar o equilíbrio entre somar pontos no Brasileirão e chegar em boas condições ao confronto com o Boca Juniors, no Maracanã.

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