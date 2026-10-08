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Pedro Emanuel supera desconfiança inicial e embala no Vasco

Treinador português completou 20 partida no comando da equipe cruz-maltina

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 05:10
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Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Bahia
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco vive seu melhor momento desde a chegada de Pedro Emanuel. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (8), o Cruz-Maltino chegou ao quarto triunfo consecutivo na temporada — três pelo Campeonato Brasileiro, sequência que ajudou a equipe a deixar a zona de rebaixamento, e um pela Copa Sul-Americana.

A partida também marcou o 20º jogo de Pedro Emanuel à frente do Vasco. O início do trabalho, porém, esteve longe de ser animador. Depois da derrota na estreia, contra o Vitória, a equipe acumulou dois empates nas partidas seguintes. Desde então, foram 17 jogos, com dez vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

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➡️ Veja os gols de Botafogo e Vasco

O bom momento contrasta com a desconfiança que acompanhou a chegada do treinador. Pedro Emanuel assumiu o Vasco cercado de questionamentos, principalmente pelo retrospecto anterior na carreira, que apresentava mais derrotas do que vitórias. Na apresentação, o técnico reconheceu o cenário e destacou a necessidade de recuperar a confiança dos jogadores.

- Compreendo também o ceticismo de vocês em relação à escolha do meu nome (…) Viemos para organizar, para sermos compactos, para transmitir a confiança que os jogadores neste momento necessitam, mais do que ninguém. Eles precisam disso no nosso processo de treino, no nosso processo de jogo.

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Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama
Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

➡️ Pedro Emanuel comenta possibilidade de jogador do Vasco na Seleção: 'Sei que é monitorado'

Vasco busca se afastar do Z-4

A sequência positiva colocou o Vasco em uma situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, mas Pedro Emanuel sabe que a equipe ainda precisa somar pontos para não voltar a se aproximar da zona de rebaixamento.

Nos últimos nove jogos, o Cruz-Maltino perdeu apenas uma vez. No período, foram sete vitórias, um empate e uma derrota. O próximo desafio será contra o Remo, que está na zona de rebaixamento, no sábado (10), em São Januário.

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A partida ganha ainda mais importância diante da sequência que o Vasco terá pela frente. Na próxima semana, o time inicia a disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Uma vitória sobre o Remo, portanto, pode dar ainda mais tranquilidade ao elenco para concentrar forças na competição continental.

Pedro Emanuel, no entanto, alerta para a necessidade de manter a concentração e respeitar o adversário.

- Todos nós reconhecemos que, com o campeonato tão competitivo, se vacilarmos, vamos voltar para uma zona que não queremos estar. Queremos estar bem longe. Olhamos para cima, mas temos noção de que a água continua a subir. Se não fizermos a nossa parte, que é respeitar o Remo.

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O treinador também valorizou a sequência recente, mas reforçou que o resultado contra o Botafogo só terá peso se o Vasco conseguir manter o ritmo diante do Remo.

- É um motivo de orgulho termos conseguido quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Só assim podemos continuar. Se não ganharmos do Remo, a vitória de hoje servirá pouco. Precisamos desse oxigênio para subir para onde merecemos estar.

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