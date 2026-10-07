Pedro Emanuel define substituto de Gómez na escalação do Vasco

O Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Emanuel definiu Marino como substituto de Andrés Gómez.

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O colombiano estava com a seleção da Colômbia durante a Data Fifa e também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na vitória sobre o Coritiba. Assim, Marino, seu compatriota, será titular no clássico.

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Marino durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Brenner e Cuesta ainda estão em fase de transição e, por isso, seguem sem ficar à disposição.

Escalação do Vasco

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Marino e Bruno Duarte.

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