Pedrinho dispara contra BAP: 'Isso aqui não é Flamengo, isso aqui é Vasco' Presidente do Vasco rebateu críticas do dirigente do Flamengo sobre a SAF cruz-maltina

O presidente do Vasco, Pedrinho, fez duras críticas ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, durante o embarque da delegação cruz-maltina para o Paraguai, onde a equipe enfrenta o Olimpia, pela Copa Sul-Americana, nesta quianta-feira (20). O dirigente vascaíno rebateu as recentes manifestações do flamenguista sobre o processo de venda da SAF do Vasco e os acordos financeiros do clube.

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Pedrinho fez questão de separar o Flamengo de BAP e afirmou que suas críticas eram direcionadas exclusivamente ao dirigente.

- Primeiro, eu vou falar da pessoa. Estou falando zero da instituição. Estou falando do BAP na sua essência: mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita - afirmou.

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Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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O presidente do Vasco questionou o argumento de BAP de que suas críticas aos processos envolvendo o clube seriam feitas em defesa da autonomia e da legalidade do Campeonato Brasileiro. Pedrinho citou a disputa pela divisão das cotas da Libra para contestar a postura do dirigente.

- Por que ele usa a frase de que o que ele está fazendo é "pelo bem do Campeonato Brasileiro"? Que é para o Campeonato Brasileiro ter autonomia, um processo legal? Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa — como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra —, ele é o primeiro a sentar na cadeira e falar que está brigando pelo direito do Flamengo - disse.

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Pedrinho também acusou BAP de perseguir a instituição Vasco e afirmou que o presidente do Flamengo não deveria interferir nos assuntos relacionados à venda da SAF cruz-maltina.

- Então ele é um hipócrita. É uma perseguição à nossa instituição, está muito claro. E eu não devo satisfação nenhuma a ele. Nenhuma satisfação! Ele que seja responsável e vá cuidar do clube dele - declarou.

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O dirigente vascaíno ainda afirmou que outros clubes em recuperação judicial também realizam contratações, mas, segundo ele, não recebem o mesmo tipo de questionamento.

- De qualquer negociação de venda de SAF, não é ele o responsável. Até porque há outros clubes que estão em recuperação judicial, contratando, e ele não abre a boca - afirmou.

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Ao encerrar o recado, Pedrinho elevou o tom e reforçou que BAP deve respeitar o Vasco.

- Mas com o Vasco ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo não, isso aqui é Vasco! Ele tem que respeitar muito o Vasco, e ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde não tem que se meter.

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