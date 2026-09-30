Vasco vence jogo-treino contra o Noroeste antes da volta do Brasileirão
Cruz-Maltino venceu por 4 a 1
O Vasco venceu o Noroeste por 4 a 1 em jogo-treino realizado na manhã desta quarta-feira (30), no Luso-Brasileiro. A atividade foi marcada pelo Cruz-Maltino durante a Data Fifa com o objetivo de manter o ritmo de jogo do elenco antes da retomada da temporada. Os gols do Vasco foram marcados por Puma, Lucas Piton, Paulo Henrique e Rojas.
Segundo a apuração do Lance!, Pedro Emanuel aproveitou o jogo-treino para testar diferentes combinações dos jogadores que estavam em campo. O treinador dividiu o grupo em duas equipes e adotou uma estratégia específica: o sistema ofensivo considerado titular atuou ao lado da defesa reserva, enquanto a defesa principal jogou com os jogadores ofensivos da segunda equipe. Houve alguns ajustes pontuais, como a presença de Jair na vaga de Sosa, ao lado de Thiago Mendes e Lescano, mas, no geral, está foi ideia do treinador português.
Sequência do Vasco na temporada
Com o calendário apertado pela frente, o compromisso serviu também como preparação para a sequência decisiva de jogos que o Vasco terá em outubro. A equipe carioca segue envolvida em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.
➡️ Retorno de Brenner é visto como reforço fundamental para o Vasco na reta final da temporada
Entre os dias 7 e 29 de outubro, o Vasco terá sete partidas pela frente. Serão duas pela Copa Sul-Americana e cinco pelo Brasileirão, em uma sequência que exigirá atenção do elenco e da comissão técnica.
Além do Vasco, Palmeiras e Atlético-MG são os outros clubes que seguem disputando três competições na temporada. Com a proximidade da reta final do ano, o Cruz-Maltino aproveita a Data Fifa para ajustar a equipe e recuperar o ritmo competitivo antes da maratona de compromissos.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fluminense
Em alto nível aos 46: por que Fábio nunca jogou pela Seleção Brasileira?Há 15 minutos
Futebol Nacional
Lescano, do Vasco, resgata estilo 'raiz' de chuteira preta; o que aconteceu com elas?Há 3 horas
Vasco
Retorno de Brenner é visto como reforço fundamental para o Vasco na reta final da temporadaHá 9 horas
Futebol Nacional
Botafogo x Vasco: venda de ingressos é aberta para clássico; veja preços e como comprarHá 21 horas
Vasco
Vasco decide estratégia para definir estádio da Sul-Americana; veja os cenáriosHá 1 dia
Vasco
Com auxílio de Ferj e CBF, Vasco tenta liberação de São Januário para a Sul-AmericanaHá 1 dia
Mais LANCE!