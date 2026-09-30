O Vasco venceu o Noroeste por 4 a 1 em jogo-treino realizado na manhã desta quarta-feira (30), no Luso-Brasileiro. A atividade foi marcada pelo Cruz-Maltino durante a Data Fifa com o objetivo de manter o ritmo de jogo do elenco antes da retomada da temporada. Os gols do Vasco foram marcados por Puma, Lucas Piton, Paulo Henrique e Rojas.

Segundo a apuração do Lance!, Pedro Emanuel aproveitou o jogo-treino para testar diferentes combinações dos jogadores que estavam em campo. O treinador dividiu o grupo em duas equipes e adotou uma estratégia específica: o sistema ofensivo considerado titular atuou ao lado da defesa reserva, enquanto a defesa principal jogou com os jogadores ofensivos da segunda equipe. Houve alguns ajustes pontuais, como a presença de Jair na vaga de Sosa, ao lado de Thiago Mendes e Lescano, mas, no geral, está foi ideia do treinador português.

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Sequência do Vasco na temporada

Com o calendário apertado pela frente, o compromisso serviu também como preparação para a sequência decisiva de jogos que o Vasco terá em outubro. A equipe carioca segue envolvida em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

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Jogadores do Vasco durante treino no CT Moacyr Barbosa (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Entre os dias 7 e 29 de outubro, o Vasco terá sete partidas pela frente. Serão duas pela Copa Sul-Americana e cinco pelo Brasileirão, em uma sequência que exigirá atenção do elenco e da comissão técnica.

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Além do Vasco, Palmeiras e Atlético-MG são os outros clubes que seguem disputando três competições na temporada. Com a proximidade da reta final do ano, o Cruz-Maltino aproveita a Data Fifa para ajustar a equipe e recuperar o ritmo competitivo antes da maratona de compromissos.

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