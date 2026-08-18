Cria da base, JP se despede do Vasco após passagem pelo profissional Jogador de 21 anos deixa o clube após formação nas categorias de base e passagens pelo profissional

O Vasco acertou a venda do meia JP para o Casa Pia, de Portugal. A saída do jovem faz parte de um movimento do Vasco para enxugar o elenco. O Lance! apurou que outras negociações envolvendo jogadores do grupo devem acontecer nos próximos dias, com o objetivo de abrir espaço para a chegada de novos reforços.

Em junho deste ano, JP havia renovado seu vínculo com o Vasco até dezembro de 2028, mas após não conseguir se firmar na equipe principal, foi negociado.

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A trajetória de JP no Vasco

Revelado pelas categorias de base do Vasco, JP está em São Januário desde 2019 e construiu uma trajetória de destaque nos times de formação, conquistando diversos títulos. No profissional, o meia estreou em 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, mas não conseguiu conquistar espaço na equipe principal.

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Em 2025, foi emprestado ao Avaí para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e se destacou como um dos principais nomes da equipe catarinense. Ao todo, disputou 28 partidas pelo clube catarinense, marcou cinco gols e deu uma assistência. O bom desempenho valorizou o atleta, que retornou ao Vasco com mais espaço no elenco principal, principalmente em partidas da Sul-Americana.

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De volta ao Vasco, JP passou a ser considerado uma opção para o meio-campo do elenco. No entanto, novamente não conseguiu se firmar no elenco.

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