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Justiça suspende ação do Vasco para jogar semifinal da Sul-Americana no Maracanã

Juíza entendeu que processo movido pela SAF trata da mesma questão discutida em Ação Popular que já tramita na Justiça

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 13:20
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Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Camisa do Vasco no gramado do Maracanã (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco sofreu um contratempo na tentativa de levar para o Maracanã o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Nesta sexta-feira (2), a juíza Adriana Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Capital, determinou a suspensão da ação movida pela SAF contra a Fla-Flu Serviços S.A., concessionária responsável pela administração do estádio.

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A decisão considera que a questão já é discutida em outro processo, uma Ação Popular apresentada por um torcedor vascaíno no dia 29 de setembro. A ação tramita na 2ª Vara de Fazenda Pública e também questiona a possibilidade de a concessionária ser obrigada a disponibilizar o Maracanã. Para a magistrada, apesar de os processos terem partes e fundamentos jurídicos diferentes, as duas ações discutem, na prática, a mesma questão: a possibilidade de o Vasco utilizar o Maracanã na semifinal da Sul-Americana.

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Em primeira instância, o pedido de liminar apresentado na Ação Popular foi negado. O autor, porém, recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio de um Agravo de Instrumento. O recurso ainda aguarda julgamento.

Maracanã antes de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Maracanã antes de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Dessa forma, a ação do Vasco ficará suspensa até que seja definida a questão discutida na Ação Popular. Antes disso, porém, a magistrada determinou que a Fla-Flu Serviços S.A. se manifeste, em um prazo de 48 horas, sobre o pedido de tutela de urgência apresentado pelo clube.

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O Vasco entrou com a ação na última quinta-feira (1), depois de o Consórcio do Maracanã negar o pedido formal para que o estádio recebesse a partida contra o Boca Juniors.

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Na ação, o clube argumenta que a busca pelo Maracanã não se trata apenas de uma preferência por um estádio de maior capacidade. O Vasco sustenta que precisa atender às exigências do regulamento da Conmebol, que estabelece capacidade mínima de 30 mil espectadores para estádios utilizados a partir das semifinais da Copa Sul-Americana.

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O Cruz-Maltino tem até a próxima segunda-feira (5) para informar à Conmebol em qual estádio vai mandar o segundo jogo da semifinal contra o Boca, marcado para 20 de outubro.

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