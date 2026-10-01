O presidente do Vasco, Pedrinho, explicou o motivo pelo qual o clube votou a favor da redução gradual do limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada no último dia 21 de setembro, em reunião entre a CBF e os clubes das Séries A e B.

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A partir de 2027, o número máximo de estrangeiros relacionados por partida cairá de nove para oito. A redução será gradual até 2030, quando o limite chegará a cinco jogadores.

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Além do Vasco, a maioria dos clubes votou pela proposta. Bahia e Flamengo foram os únicos representantes das Séries A e B a se posicionarem contra a mudança.

O voto favorável do Vasco chamou atenção porque o clube conta atualmente com um elenco com grande presença de estrangeiros. Ao explicar a decisão em entrevista à CazéTV, Pedrinho afirmou que o posicionamento foi um "voto de confiança" na CBF e não significa que concorde integralmente com a redução.

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- A questão do meu voto a favor é um voto de confiança. Por tudo o que a CBF tem feito, ao procurar diálogo e ao nos ouvir. Tem erros e acertos, tal como eu também tenho erros e acertos aqui, mas percebemos que a CBF quer uma mudança. Portanto, foi um voto de confiança.

Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Pedrinho também deixou claro que acredita que o tema ainda será discutido entre a entidade e os clubes. Para o presidente vascaíno, a redução do número de estrangeiros, isoladamente, não resolve a questão relacionada à formação de jogadores brasileiros.

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- Eu acredito que vamos ter novas conversas. Eu acredito que este seja o melhor caminho para o conceito que eles querem? Acho que não. Porque não adianta reduzir o número de estrangeiros para ter mais jogadores formados na base.

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Na avaliação do dirigente, o Vasco já realiza um trabalho de formação de jogadores, mas enfrenta dificuldades para mantê-los no clube por tempo suficiente antes de uma eventual saída.

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Pedrinho defendeu que os contratos dos jogadores formados na base tenham duração maior. Segundo ele, a legislação atual permite contratos mínimos de três anos, e a ideia seria ampliar esse período para cinco anos.

- Eu não posso ter um contrato mínimo de três anos. Faço um contrato mínimo de cinco anos, pois assim vou ter mais tempo com estes meninos a jogar aqui.

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O presidente também propôs mudanças nas multas rescisórias. Atualmente, a multa corresponde a duas mil vezes o salário do jogador. A proposta defendida por ele seria elevar o valor para quatro mil vezes. A justificativa é que uma multa maior permitiria ao clube oferecer salários menores no início da trajetória profissional, dificultando uma saída precoce.

- Se eu aumento o valor da multa, não preciso aumentar tanto o salário do menino e consigo sustentá-lo mentalmente para que ele não se perca por causa do dinheiro.

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Pedrinho após leilão da SAF do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Outro ponto citado por Pedrinho envolve as regras para contratação de jogadores durante o Campeonato Brasileiro. O presidente defendeu que os clubes tenham maior liberdade para contratar atletas que estejam atuando no futebol brasileiro.

Segundo ele, uma eventual ampliação da janela ou do número de partidas exigidas para que um jogador possa ser contratado durante a competição poderia favorecer a contratação de brasileiros que atuam no país.

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- Se a janela ficar aberta, se não houver limite ou se aumentarem o número de jogos para quinze, e eu puder contratar no Brasil, vou ter mais jogadores brasileiros.

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Pedrinho voltou a destacar que seu voto não representa uma concordância definitiva com a redução dos estrangeiros. Para ele, o acordo pode ser revisto caso as outras medidas discutidas com a CBF não avancem.

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- Votei a favor, sabendo que vão existir outras conversas e que, se não fizermos estes ajustes, eu acho que isto não se vai manter de pé e podemos renegociar o número de estrangeiros.