Cria do Vasco renova no exterior e projeta grande temporada
Meio-campista ex-Vasco estende vínculo até 2029 e celebra fase no futebol árabe
O meia brasileiro Caio Eduardo, revelado nas categorias de base do Vasco, garantiu a sua permanência no futebol dos Emirados Árabes Unidos por mais tempo. Atuando pelo Al-Ittihad Kalba há três temporadas, o jogador de 23 anos assinou a renovação do seu contrato com a agremiação até junho de 2029.
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Consolidado como uma das peças importantes do elenco, a cria da Colina celebrou o acerto e destacou a identificação construída com o clube ao longo dos últimos anos no Oriente Médio.
— Acertar a minha permanência no Kalba me deixou bastante feliz. É um clube que se tornou a minha casa e seguir aqui é uma satisfação profissional. O meu desejo número um é o sucesso do Kalba na temporada e vamos atrás disso — declarou o atleta.
Foco na evolução e triunfo importante
Na atual temporada 2026/2027, Caio Eduardo já soma cinco exibições com a camisa do Al-Ittihad Kalba — sendo quatro pela liga nacional e uma pela copa local. O meio-campista ressaltou o impacto positivo da vitória sobre o Khorfakkan, que marcou o primeiro resultado positivo da equipe na competição nacional e deu tranquilidade para a sequência do trabalho.
Com o calendário do futebol árabe prevendo compromissos oficiais a partir de outubro, o brasileiro enxerga a pausa na tabela como oportunidade perfeita para ajustar o time.
— Vencemos pela primeira vez na liga e isso nos deu a confiança necessária para evoluirmos na competição. Voltamos a campo somente em outubro, e esse período será essencial para corrigirmos alguns aspectos e aprimorarmos as qualidades da nossa equipe — concluiu Caio.
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