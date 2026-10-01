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Cria do Vasco renova no exterior e projeta grande temporada

Meio-campista ex-Vasco estende vínculo até 2029 e celebra fase no futebol árabe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 15:00
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Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029 (Foto: Divulgação)
Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029 (Foto: Divulgação)

O meia brasileiro Caio Eduardo, revelado nas categorias de base do Vasco, garantiu a sua permanência no futebol dos Emirados Árabes Unidos por mais tempo. Atuando pelo Al-Ittihad Kalba há três temporadas, o jogador de 23 anos assinou a renovação do seu contrato com a agremiação até junho de 2029.

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Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029.
Casa nova e contrato longo: Caio Eduardo assina extensão com o Al-Ittihad Kalba até junho de 2029 (Foto: Divulgação)

Consolidado como uma das peças importantes do elenco, a cria da Colina celebrou o acerto e destacou a identificação construída com o clube ao longo dos últimos anos no Oriente Médio.

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— Acertar a minha permanência no Kalba me deixou bastante feliz. É um clube que se tornou a minha casa e seguir aqui é uma satisfação profissional. O meu desejo número um é o sucesso do Kalba na temporada e vamos atrás disso — declarou o atleta.

Foco na evolução e triunfo importante

Na atual temporada 2026/2027, Caio Eduardo já soma cinco exibições com a camisa do Al-Ittihad Kalba — sendo quatro pela liga nacional e uma pela copa local. O meio-campista ressaltou o impacto positivo da vitória sobre o Khorfakkan, que marcou o primeiro resultado positivo da equipe na competição nacional e deu tranquilidade para a sequência do trabalho.

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Com o calendário do futebol árabe prevendo compromissos oficiais a partir de outubro, o brasileiro enxerga a pausa na tabela como oportunidade perfeita para ajustar o time.

— Vencemos pela primeira vez na liga e isso nos deu a confiança necessária para evoluirmos na competição. Voltamos a campo somente em outubro, e esse período será essencial para corrigirmos alguns aspectos e aprimorarmos as qualidades da nossa equipe — concluiu Caio.

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