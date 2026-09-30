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Vasco se aproxima de esvaziar departamento médico na reta final da temporada

Brenner está em fase final de recuperação, enquanto Matheus Carvalho já foi reintegrado

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 16:53
Atualizado há 0 minutos
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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está próximo de ter seu elenco completo novamente nesta reta final da temporada. O clube se aproxima de esvaziar completamente o Departamento Médico, já que Brenner é, neste momento, o único jogador que ainda se recupera de uma lesão.

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O atacante trata uma lesão no tendão do pé esquerdo e tem previsão de retorno às atividades na primeira quinzena de outubro. A expectativa é de que Brenner seja reintegrado gradualmente aos trabalhos com o restante do grupo assim que estiver liberado pelo departamento médico.

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Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Recentemente, Matheus Carvalho também deixou o Departamento Médico. O jogador sofreu uma lesão no joelho ainda durante o aquecimento para a partida contra o Corinthians, no primeiro confronto entre as equipes pela final da Copa do Brasil, e passou por um longo período de recuperação.

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Após quase nove meses afastado, Matheus foi liberado para participar integralmente dos treinamentos com o restante do elenco. Em contato com o Lance!, o jogador falou sobre o período de recuperação e celebrou o retorno aos trabalhos:

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- Foi um período de muita luta, dedicação e superação. Foram quase nove meses de recuperação, enfrentando dias difíceis, mas sempre com a certeza de que voltaria ainda mais forte. Estou muito feliz por estar 100% novamente e poder voltar a trabalhar com meus companheiros. Agora é seguir me dedicando, recuperar o ritmo e me preparar para voltar aos gramados. Agradeço a todos que estiveram comigo durante esse processo. É um novo começo, e estou pronto para dar o meu melhor pelo Vasco - afirmou Matheus.

Matheus Carvalho em treino do Vasco
Matheus Carvalho em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Elenco completo ganha importância na reta final

Com o Vasco disputando três competições nesta reta final de temporada, ter o maior número possível de jogadores à disposição ganha ainda mais importância. A sequência de partidas exige alternativas no elenco e permite ao treinador Pedro Emanuel administrar a condição física dos atletas.

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O técnico português já afirmou em diferentes oportunidades que não trabalha com a ideia de um time titular fixo e que busca utilizar os jogadores que estejam em melhores condições físicas. Assim, a recuperação dos atletas e a redução do número de desfalques ampliam as opções do treinador para a sequência da temporada.

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