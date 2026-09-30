Vasco se aproxima de esvaziar departamento médico na reta final da temporada
Brenner está em fase final de recuperação, enquanto Matheus Carvalho já foi reintegrado
O Vasco está próximo de ter seu elenco completo novamente nesta reta final da temporada. O clube se aproxima de esvaziar completamente o Departamento Médico, já que Brenner é, neste momento, o único jogador que ainda se recupera de uma lesão.
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O atacante trata uma lesão no tendão do pé esquerdo e tem previsão de retorno às atividades na primeira quinzena de outubro. A expectativa é de que Brenner seja reintegrado gradualmente aos trabalhos com o restante do grupo assim que estiver liberado pelo departamento médico.
Recentemente, Matheus Carvalho também deixou o Departamento Médico. O jogador sofreu uma lesão no joelho ainda durante o aquecimento para a partida contra o Corinthians, no primeiro confronto entre as equipes pela final da Copa do Brasil, e passou por um longo período de recuperação.
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Após quase nove meses afastado, Matheus foi liberado para participar integralmente dos treinamentos com o restante do elenco. Em contato com o Lance!, o jogador falou sobre o período de recuperação e celebrou o retorno aos trabalhos:
- Foi um período de muita luta, dedicação e superação. Foram quase nove meses de recuperação, enfrentando dias difíceis, mas sempre com a certeza de que voltaria ainda mais forte. Estou muito feliz por estar 100% novamente e poder voltar a trabalhar com meus companheiros. Agora é seguir me dedicando, recuperar o ritmo e me preparar para voltar aos gramados. Agradeço a todos que estiveram comigo durante esse processo. É um novo começo, e estou pronto para dar o meu melhor pelo Vasco - afirmou Matheus.
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Elenco completo ganha importância na reta final
Com o Vasco disputando três competições nesta reta final de temporada, ter o maior número possível de jogadores à disposição ganha ainda mais importância. A sequência de partidas exige alternativas no elenco e permite ao treinador Pedro Emanuel administrar a condição física dos atletas.
O técnico português já afirmou em diferentes oportunidades que não trabalha com a ideia de um time titular fixo e que busca utilizar os jogadores que estejam em melhores condições físicas. Assim, a recuperação dos atletas e a redução do número de desfalques ampliam as opções do treinador para a sequência da temporada.
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