Olimpia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana Após empate no primeiro jogo, equipes decidem quem avança para as quartas de final

O Vasco visita o Olimpia na noite desta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+. ➡️ Clique para assistir a Olimpia x Vasco no Paramount+.

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Ficha do jogo OLP VAS Oitavas - ida Sul-Americana Data e Hora quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio Defensores del Chaco Árbitro Esteban Ostojich (URU) Assistentes Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU) Var Antonio Garcia (URU) Onde assistir

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Como chegam Olimpia x Vasco ?

O Olimpia chega para a decisão embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Ameliano, em casa. Na Copa Sul-Americana, a equipe perdeu apenas uma partida — justamente para o Vasco, por 3 a 0, em São Januário, ainda na fase de grupos. Como mandante na competição, o time paraguaio venceu duas vezes e empatou uma.

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Do outro lado, o Vasco chega pressionado pelo jejum de gols: a equipe não balança as redes há três partidas e vem de uma derrota por 3 a 0 para o Santos, dentro de São Januário. O técnico Pedro Emanuel não poderá contar com os reforços Colidio e Santiago Sosa. Apesar de os dois já terem estreado pelo clube no Brasileirão, eles ainda não estão inscritos para esta fase da Sul-Americana. Além deles, Jair, com uma lesão no adutor da coxa, também está fora da partida.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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Após o empate sem gols no primeiro jogo, quem vencer no Paraguai avança para enfrentar River Plate ou Independiente Santa Fe. Em caso de uma nova igualdade no placar, o vaga será definida nos pênaltis.

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA X VASCO

SUL-AMERICANA - OITAVAS DE FINAL - VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Defensores Del Chaco

📺 Onde assistir: Paramount+ (Streaming).

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Héctor Bergalo (URU)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

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Provável escalação do Olimpia (Técnico: Pablo Sánchez.)

Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra, Matus; Sánchez, Quintana, Cardozo; Delmás, Benítez e Braian Romero.

Provável escalação do Vasco ( Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

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