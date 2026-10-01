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Vasco x Boca Juniors: Pedrinho reforça preferência por São Januário

Capacidade total do estádio vascaíno atrapalha escolha

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 10:42
Atualizado há 17 minutos
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Restando 19 dias até o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco e Boca Juniors, ainda não foi definido o estádio do Rio de Janeiro que receberá o duelo. Em trecho de entrevista ao canal do Igor Rodrigues, Pedrinho esclareceu a questão e reafirmou que São Januário é a prioridade do clube para mandar o jogo decisivo.

A questão que trava a decisão envolve uma exigência da Conmebol para que as semifinais sejam disputadas em estádio com capacidade mínima de 30 mil torcedores. São Januário não atende ao requisito e, segundo o planejamento atual do clube, não há possibilidade de ampliar a capacidade do estádio a tempo da partida.

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— Eu vou judicializar o Maracanã. Hoje, inclusive. A minha prioridade de mando é em São Januário, independentemente de serem quatro mil torcedores do Boca. A segunda opção é o Maracanã. Se eu tiver a possibilidade de negativa de São Januário, eu vou judicializar o Maracanã — explicou Pedrinho, presidente do Vasco.

— A última opção é o Nilton Santos, que sempre nos atendeu muito bem — concluiu.

Questionado sobre a possibilidade de o jogo ser disputado em São Januário, em condições em que a torcida visitante representaria aproximadamente 20% da capacidade total do estádio, Pedrinho foi categórico ao afirmar que este fator não é visto como um obstáculo para o Vasco.

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— Falando como ex-atleta e presidente, eu já fui em diversos estádios onde a torcida do Vasco era minoria e muitas vezes parecia maioria. (...) A nossa torcida é fervorosa, alta, explode. Eu tenho zero receio de ter quatro mil torcedores do Boca (em São Januário).

São Januário - Vasco
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