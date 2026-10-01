O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que será candidato à reeleição nas eleições do clube, previstas para novembro deste ano. A declaração foi dada em entrevista à CazéTV. Segundo Pedrinho, a decisão de disputar um novo mandato ocorreu após um pedido do investidor Marcos Lamacchia, teve sua proposta declarada como vencedora no leilão para definir o novo dono da SAF do Vasco. O dirigente afirmou que já havia manifestado anteriormente o desejo de dar continuidade ao trabalho, mas ainda não havia oficializado a candidatura.

- Tinha falado sobre dar continuidade, mas nunca tinha firmado. Tenho certeza de que, tudo acontecendo da forma que a gente imagina, sem atropelo nenhum, sempre respeitando todos os poderes e ritos do clube, a Aansref, tudo vai ser respeitado para que a venda seja concretizada - afirmou.

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Na sequência, Pedrinho explicou que a decisão de concorrer novamente à presidência partiu também de uma solicitação de Lamacchia.

- Você vai ouvir do investidor (Marcos Lamacchia), que foi um pedido dele, não meu, para que eu desse continuidade. Então eu vou me tornar candidato. Não quer dizer que vou ganhar. O voto é um direito de todos - declarou.

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Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)<br>

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O presidente também ressaltou que reconhece a existência de opiniões diferentes entre os vascaínos em relação à sua gestão.

- Tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta e é super respeitada por mim. Mas a intenção é voltar para uma reeleição - completou.

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Pedrinho assumiu a presidência do Vasco em janeiro de 2024, inicialmente com responsabilidade sobre o clube associativo. Meses depois, em maio daquele ano, passou também a comandar o futebol em meio às disputas jurídicas envolvendo a 777 Partners, então controladora da SAF do clube.

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